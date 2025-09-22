La política militar europea pasa hoy por las manos de Miras en el Comité de las Regiones

El presidente regional Fernando López Miras estrena hoy su nuevo cargo en el Comité Europeo de las Regiones durante la constitución del grupo de ... trabajo sobre Defensa, que dirigirá en un momento en el que la Unión Europea impulsa el rearme de sus estados miembros ante amenazas globales como Rusia. Esta mesa de representación definirá las políticas en materia de defensa y seguridad dentro del continente, en el marco del plan ReArmar Europa / Preparación 2030 presentado por la Comisión Europea. Miras dirigirá, según avanzan fuentes de la Comunidad, el desarrollo de toda la jornada de trabajo, cuya extensión llegará a las cuatro horas. Como responsable de este grupo, el presidente autonómico ejercerá de portavoz de las regiones europeas para afinar la política militar de la UE, aprovechando, entre otras cuestiones, la experiencia con el reciente proyecto Caetra. Este programa promueve el desarrollo de tecnologías de doble uso (civil y militar) en los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción.

Los objetivos concretos de este grupo de trabajo entre regiones son acometer la elaboración progresiva de una política de defensa común de la UE y sus implicaciones desde una perspectiva territorial, incluidas las inversiones en capacidades de la industria de defensa. Los entes locales y regionales también tendrán que abordar la preparación de la sociedad civil ante escenarios bélicos, especialmente en lo que respecta a las amenazas híbridas sobre las infraestructuras críticas y la atención sanitaria, así como cuestiones de ciberseguridad e injerencias extranjeras.

Por último, deberán posibilitar un diálogo transversal y en permanente contacto con la Comisión de Seguridad y Defensa permanente del Parlamento Europeo y con el grupo de proyecto sobre defensa de la Comisión Europea, además de constituirse en interlocutor para estructuras sublegislativas similares, explican desde la Comunidad.

¿Qué aportará la Región?

Con el proyecto Caetra como principal valedor de la Región, el Gobierno murciano entiende que esta iniciativa «está logrando que se involucren en el sector de la defensa no sólo numerosas empresas, sino también proyectos de universidades y centros tecnológicos, lo que trae consigo mayor innovación y una transferencia de conocimiento clave para el desarrollo de nuevas tecnologías».

La Región pondrá en valor el impulso de Caetra al sector de la seguridad, con más empresas y proyectos de investigación

La Región también aportará su vinculación con el sector de la defensa y la presencia en la Comunidad del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. A esto se añade el polo naval de Cartagena, con la presencia de Navantia y todo un 'hub' de empresas y centros tecnológicos asociados al sector.

Todo ello, esperan desde el Ejecutivo, hará que el grupo de trabajo aporte un valor añadido que fortalezca «la industria de la defensa, identificando las capacidades tecnológicas de los territorios, y fomentando la especialización de las empresas ayudándolas así a internacionalizarse».

Nueve parlamentarios de seis grupos políticos

El grupo de trabajo sobre Defensa, que inicia ahora un ciclo hasta 2030, contará con nueve miembros titulares y nueve suplentes: tres miembros del Grupo del Partido Popular Europeo, dos miembros del Partido de los Socialistas Europeos, uno de Renovar Europa, otro de Conservadores y Reformistas Europeos, otro del Grupo de la Alianza Europea y un último de Los Verdes. Antes de finalizar 2025 habrá otra reunión del grupo, unas citas que contarán con ponentes externos del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Europea de Defensa y representantes de la industria.