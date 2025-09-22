La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente López Miras, durante una ponencia sobre defensa en el Comité de las Regiones este año. CARM

La política militar europea pasa hoy por las manos de Miras en el Comité de las Regiones

El presidente se estrena como dirigente del grupo de trabajo sobre Defensa, que deberá preparar a los territorios ante amenazas a las infraestructuras y a la atención sanitaria

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:26

El presidente regional Fernando López Miras estrena hoy su nuevo cargo en el Comité Europeo de las Regiones durante la constitución del grupo de ... trabajo sobre Defensa, que dirigirá en un momento en el que la Unión Europea impulsa el rearme de sus estados miembros ante amenazas globales como Rusia. Esta mesa de representación definirá las políticas en materia de defensa y seguridad dentro del continente, en el marco del plan ReArmar Europa / Preparación 2030 presentado por la Comisión Europea. Miras dirigirá, según avanzan fuentes de la Comunidad, el desarrollo de toda la jornada de trabajo, cuya extensión llegará a las cuatro horas. Como responsable de este grupo, el presidente autonómico ejercerá de portavoz de las regiones europeas para afinar la política militar de la UE, aprovechando, entre otras cuestiones, la experiencia con el reciente proyecto Caetra. Este programa promueve el desarrollo de tecnologías de doble uso (civil y militar) en los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción.

