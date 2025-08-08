La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer mayor pasa junto una madre con un bebé. L. MAYORDOMO / AGM

La población crece por duodécimo año seguido y la Región de Murcia ya roza los 1.600.000 habitantes

La última vez que el INE reflejó un descenso de vecinos en la Comunidad fue en el primer semestre de 2013, en la etapa dura de la crisis

David Gómez

David Gómez

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

1.593.463. Es el número de habitantes con los que contaba la Región a fecha de 1 de julio de 2025, según los ... datos provisionales de la Estadística Continua de Población, que fueron dados a conocer ayer por el INE. Esto significa que la Comunidad ha ganado 3.851 vecinos en lo que va de año y que, si sigue esta tendencia, está en condiciones de alcanzar los 1.600.000 habitantes cuando finalice el año.

