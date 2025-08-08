La población crece por duodécimo año seguido y la Región de Murcia ya roza los 1.600.000 habitantes

1.593.463. Es el número de habitantes con los que contaba la Región a fecha de 1 de julio de 2025, según los ... datos provisionales de la Estadística Continua de Población, que fueron dados a conocer ayer por el INE. Esto significa que la Comunidad ha ganado 3.851 vecinos en lo que va de año y que, si sigue esta tendencia, está en condiciones de alcanzar los 1.600.000 habitantes cuando finalice el año.

La Región acumula doce años de crecimiento continuo de la población, según refleja el INE. La última vez que se produjo una pérdida de habitantes fue en el primer semestre de 2013, la época más dura de la crisis económica iniciada en 2008. Entonces, el censo autonómico estaba formado por 1.462.271 personas, lo que significa que, a fecha de 1 de julio de 2025, hay 131.192 residentes más que hace doce años. Hay que tener en cuenta que en 1975, la Región sumaba 889.377 habitantes, con lo que la población está cerca de duplicarse cuarenta años después. El millón de habitantes se alcanzó en 1985, mientras que el millón y medio se rebasó en 2020, cuando el censo aumentó en 17.765 ciudadanos en solo doce meses.

Dos cifras 1.593.463 habitantes tiene la Región a 1 de julio de 2025, según datos provisionales del INE.

3.851 nuevos habitantes ha ganado la Región de Murcia en el primer semestre del año.

Por otro lado, a fecha de 1 de julio de 2025, había en la Región 798.599 hombres y 794.864 mujeres. Del mismo modo, un total de 1.337.232 tienen nacionalidad española, mientras que hay 256.231 extranjeros. Si se comparan con los datos que daba el INE a 1 de julio de 2024, hay 6.691 españoles y 11.429 extranjeros más, lo que significa que estos últimos crecen a un mayor ritmo y son los responsables del incremento general de la población en la Región de Murcia. Y es que al territorio regional continúan llegando migrantes de otros países, principalmente de Marruecos (2.240 en el último semestre), Colombia (940) y Ecuador (440). De igual forma, emigraron de la Región en el primer semestre del año 260 españoles, 930 marroquíes y 250 colombianos.

Por grupos de edad

En cuanto a grupos de edad, en la Región residen 531.569 personas de menos de 30 años, lo que supone el 33,3% de la población total (un tercio). Asimismo, hay 374.808 vecinos con 60 años o más. El grueso de la población regional (687.086 vecinos) están en el tramo de edad de entre los 30 y los 59 años. Como curiosidad, el INE tiene contabilizados a 1 de julio de 2025 a 282 vecinos de 100 o más años, cuando la cifra hace justo un año era 271.También crece levemente el número de personas de 0 años (trece más que en julio de 2024).

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

Hay 6.691 españoles más en comparación con julio de 2024, mientras que los extranjeros aumentan en 11.428

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero –de 9.686.214 personas– fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Aragón, a la cabeza

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Por su parte, la población descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunitat Valenciana (0,50%) e Islas Baleares (0,42%). El aumento en la Región en el segundo trimestre fue del 0,24%, la misma proporción que la media nacional, la sexta mayor subida por comunidades autónomas.