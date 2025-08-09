Las playas de la Región de Murcia abren este sábado con tres banderas amarillas El resto de arenales no presentan ningún problema para el baño

Bandera amarilla en la playa de Entremares, en una imagen de archivo.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:16

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este sábado izando 3 banderas amarillas en playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de la playa de Matalentisco, en Águilas y Calblanque y Entremares en Cartagena.

Cabe recordar que el color de la bandera indica la situación del baño, y puede cambiar en cualquier momento; y atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.