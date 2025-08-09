Las playas de la Región de Murcia abren este sábado con tres banderas amarillas
El resto de arenales no presentan ningún problema para el baño
LA VERDAD
Sábado, 9 de agosto 2025, 13:16
Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este sábado izando 3 banderas amarillas en playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.
En concreto, se trata de la playa de Matalentisco, en Águilas y Calblanque y Entremares en Cartagena.
Cabe recordar que el color de la bandera indica la situación del baño, y puede cambiar en cualquier momento; y atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.
