Izan la bandera verde en una playa de La Manga. Pablo Sánchez / AGM

Todas las playas de la Región de Murcia abren hoy con bandera verde salvo una

Un arenal cuenta con la enseña amarilla que pide precaución en el baño

E.P.

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:39

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este domingo izando solo una bandera amarilla, que pide precaución, en las playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de la playa de Matalentisco, en Águilas.

Hay que recordar el color de la bandera, que indica la situación del baño, y puede cambiar en cualquier momento; y atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.

