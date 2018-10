«La piratería acabó tras la llegada de las nuevas plataformas para ver series» Cristóbal Terrer Mota. / lv Cristóbal Terrer Mota Escritor Sábado, 20 octubre 2018, 12:05

Pasajes oníricos. Diálogos truncados. Saltos en el tiempo. Disertaciones de su autor en mitad de la trama. Plantearse si el fin justifica los medios. Una ciudad corrupta. Estos son algunos de los ingredientes de 'Cameron', la novela negra escrita por Cristóbal Terrer (Águilas, 1981), en la que «el lector es quien completa las partes del puzle», comenta este profesor de Formación Profesional de marketing en el IES Alquipir de Cehegín. Inquieto, como se define, hace ocho años creó seriemaniac.com, el blog de series en el que cuenta con unos «3.500 lectores diarios de España y Latinoamérica», asegura. Presenta, además, 'El bancal de los artistas', un programa radiofónico.

-¿Qué halla en la novela negra que no encuentre en otro género literario?

-Yo la uso como medio para hablar de las cosas que realmente me importan, para contar asuntos personales, sentimientos enmascarados, situaciones políticas, temas económicos... Creo, además, que hace décadas la gente se tomaba la novela negra a la ligera, a broma, pero este género ha evolucionado mucho. Ha dado un paso más allá.

-¿A dónde traslada al lector?

-A una ciudad con mar. Este elemento, de hecho, es muy importante en la novela. La ciudad tiene voz y es un poco cómplice de todas las fechorías que se cometen. Los protagonistas son Cameron, la chica que da nombre al libro, y Caronte, un asesino a sueldo. En tiempos convulsos intentan hacer del mundo un lugar mejor. El lector empatiza rápidamente con ellos porque la Policía es bastante corrupta.

-¿Cree que la realidad supera a su ficción?

-(Risas). Cuando empecé a escribirla, hará unos diez años, me imaginaba un mundo muy corrupto y caótico. Después llegaron la realidad y las noticias, que me adelantaron por la derecha. Y me di cuenta de que lo que me había imaginado sobre la corrupción era prácticamente el día a día. En ese aspecto, 'Cameron' es muy actual y contemporánea.

-¿Qué diferencia a su blog?

-Creo que el punto fuerte de seriemaniac.com es el tipo de análisis que realizo, aunque también presento noticias sobre estrenos, cancelaciones... Pero los artículos más leídos son aquellos en los que abordo episodios concretos, críticas profundas en las que analizo la psicología de los personajes, sus motivaciones... En ocasiones incluyo connotaciones filosóficas. Uno de mis artículos más leídos, por ejemplo, es un análisis del episodio de La Mosca de 'Breaking Bad'. En esta tercera edad de oro de las series, que ha comenzado ahora, según los expertos, mi seña de identidad es que siempre abordo las producciones extranjeras.

-¿Cuándo comenzó esa tercera edad de oro de las series?

-A partir del estreno de Los Soprano, en 1999, cuando empezaron a abrirse un hueco en la industria un montón de guionistas jóvenes que habían estado dando vueltas por Hollywood. Series siempre hemos tenido, pero desde entonces se experimentó un 'boom': cada año se producen en Estados Unidos unas quinientas. Ahora se crean personajes más complejos, se ahonda en el por qué, en las motivaciones, son series más profundas. Las nuevas plataformas experimentan en el estilo.

-¿Qué etapas le anteceden?

-La primera época dorada correspondería a las series que veían nuestros abuelos, a las clásicas que se hacían en Estados Unidos entre 1950 y 1960. La segunda sería cuando daban producciones como la de 'El Príncipe de Bel-Air'. Ahora ha comenzado la tercera, tras la llegada, por ejemplo, de plataformas como Netflix y HBO.

-¿Cómo han cambiado las nuevas plataformas la forma de consumir series?

-Han democratizado el mundo visual. Y han acabado con la piratería. Ahora, a la gente no le importa pagar una pequeña suscripción para disponer de un contenido de calidad en cualquier momento.

-¿Sabe cuánto tiempo ha invertido viendo series?

-Según una aplicación que calcula los días, he estado tres meses y 28 días completos de mi vida viendo series sin parar. Serían un total de 4144 episodios.

-¿Cuáles recomendaría?

-'Counterpart', 'The First' y 'Castle Rock', basada en el universo de Stephen King.