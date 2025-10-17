La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Personas dependientes, durante un taller en una residencia de mayores en Murcia. Javier Carrión / AGM

Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder al sistema

La espera media se sitúa ya en 563 días en la Comunidad, frente a los 349 de media en España. Más de 1.000 solicitantes han muerto en lo que va de 2025 sin llegar a recibir las prestaciones

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:24

Las personas con algún grado de Dependencia que viven en la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder a los ... servicios y prestaciones a los que tienen derecho. De media, y según datos a cierre de septiembre, los solicitantes tardan en la Región 563 días para empezar a recibir estas ayudas o servicios, frente a los 349 días de promedio en España. Hasta ahora, era Andalucía la comunidad con mayor atasco, pero la Región ha empeorado su situación en lo que va de año, con 43 días más de espera, mientras Andalucía conseguía reducir ligeramente sus demoras.

