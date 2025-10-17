Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder al sistema

Las personas con algún grado de Dependencia que viven en la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder a los ... servicios y prestaciones a los que tienen derecho. De media, y según datos a cierre de septiembre, los solicitantes tardan en la Región 563 días para empezar a recibir estas ayudas o servicios, frente a los 349 días de promedio en España. Hasta ahora, era Andalucía la comunidad con mayor atasco, pero la Región ha empeorado su situación en lo que va de año, con 43 días más de espera, mientras Andalucía conseguía reducir ligeramente sus demoras.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denunció este viernes este colapso del sistema en la Región de Murcia en un informe que analiza la evolución del sistema en toda España. Hay 11.992 murcianos afectados por estas demoras.: 4.904 llevan más de seis meses aguardando su resolución de grado, y 7.088, más de un semestre para la resolución de PIA (el plan individualizado de atención en el que se especifican los servicios o prestaciones a recibir). Pero, además, 1.053 dependientes han fallecido en la Región de Murcia en lo que va de año sin llegar a recibir estas ayudas, según denuncia la asociación con datos del Imserso.

La Región es la tercera comunidad con mayor proporción de solicitantes en el 'limbo de la Dependencia'. Es decir, son personas con derecho reconocido a las ayudas que están pendientes de recibirlas. En esta situación se encuentran el 13,8% de los dependientes, un porcentaje solo superado en Canarias y País Vasco. Eso sí, la Región de Murcia es también la tercera comunidad en la que más aumenta el porcentaje de personas atendidas. En concreto, un 7%, mientras la media en España es del 5,4%.

El consejero portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, acusó este jueves al Ejecutivo central de infrafinanciar la Dependencia en la Región, y cifró en 77 millones la cantidad que la Comunidad debería haber recibido en 2024 si el Estado hubiese cubierto el 50% de la financiación del sistema. La Asociación de Directores y Gerentes Sociales suscribe las reclamaciones de las comunidades del PP en este sentido, pero les afea que no hicieran lo mismo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, cuando se produjeron recortes en la Dependencia. Además, lamenta que la falta de presupuestos Generales del Estado no haya permitido continuar aumentando el Plan de Choque que se puso en marcha en 2021, lo que permitió aumentar en 11 puntos la financiación estatal. De haberse mantenido ese aumento, el objetivo del 50% se podría haber alcanzado, señala el informe.

«La ausencia de datos sobre el copago hace imposible saber» qué parte es aportación real de las comunidades y «qué supone la aportación de las propias personas usuarias». La Región de Murcia es una de las comunidades en las que menos se invierte por persona dependiente. En concreto, 1.667 euros, mientras la media española es de 1.968 euros por dependiente.