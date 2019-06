Más de 40 personalidades de la Región firman un manifiesto por «un pacto por la regeneración» José Belmonte, crítico literario y catedrático de la UMU, junto al escrito Jerónimo Tristante, en una fotografía de archivo. / Vicente Vicéns / AGM El escrito asegura que es necesaria una renovación en las instituciones murcianas y critica que las negociaciones para formar un gobierno se tomen en ámbitos donde «no se tienen en cuenta nuestras necesidades» LA VERDAD Murcia Sábado, 1 junio 2019, 15:19

Más de 40 personalidades de la Región, pertenecientes al ámbito de las letras, el arte, la docencia o la Administración, firmaron este sábado un manifiesto para reivindicar «un pacto por la regeneración» ante el escenario político que los últimos comicios deparararon en la Región.

El manifiesto, firmado, entre otros, por el catedrático de la UMU José Belmonte y el escritor Jerónimo Tristante, reconoce que Ciudadanos «es la llave en muchos de los municipios y en el Gobierno de la Comunidad». No obstante, lamenta que las decisiones para definir el futuro de la Región no se están tomando aquí, sino en «ámbitos donde nuestra Comunidad y sus ciudadanos entran en un extraño reparto de voluntades y territorios, donde se nos menosprecia y no se tienen en cuenta nuestras inquietudes, problemas y necesidades».

Los firmantes del documento, consecuentemente, reclaman que en las reuniones para establecer el Gobierno de la Comunidad se revisen «solo aquellos temas que interesan a los habitantes de la Región». Entre estos puntos se encuentra la corrupción que achacan al Partido Popular, una formación que «lleva 24 años de gobierno ininterrumpido, con los problemas que ello plantea para la salud democrática».

En este escenario, los firmantes del manifiesto coinciden en que «es necesaria una renovación en las instituciones murcianas. Un cambio que permita aire fresco en los gobiernos. Una regeneración democrática».