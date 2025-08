Los padres del joven de Cartagena hospitalizado en Roma: «La visita del Papa fue la confirmación de que Dios no nos ha abandonado»

David Gómez Martes, 5 de agosto 2025, 17:22 Comenta Compartir

Ignacio Gonzálvez, cartagenero de quince años y hermano de una comunidad neocatecumenal de la parroquia de San Antonio Abad de la ciudad portuaria, llevaba todo el año esperando que llegara el verano para asistir al Jubileo de la Juventud, celebrado la pasada semana en Roma, y poder ver y escuchar al Papa León XIV.

Pero los planes de Dios eran otros para él y finalmente el que ha sido el Papa el que ha ido a verlo a él en el hospital pediátrico Bambino Gesú (Niño Jesús) de la Ciudad Eterna, donde el menor lucha por su vida tras sufrir una dolencia respiratoria que lo mantiene en la unidad de cuidados intensivos.

León XIV consoló a la familia del muchacho el lunes por la tarde cuando, por sorpresa, se presentó en el centro sanitario romano. Según relata la agencia de noticias oficial de la Santa Sede, los padres de Ignacio, Pedro Pablo y Carmen Gloria, y dos hermanos del muchacho, Pedro Pablo y Adela, pudieron conversar con el Santo Padre, con quien rezaron un Padre Nuestro, un Ave María «les dio a cada uno su bendición y les habló del Evangelio, la vida eterna y la voluntad de Dios», según cuenta Vatican News. Ya antes, Robert Presvot se había acordado de Ignacio, pidiendo a los asistentes a la Vigilia del Jubileo en Tor Vergata que rezaran por él. También reclamó oración por Ignacio el iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, durante el encuentro vocacional que mantuvo con las comunidades en la tarde del pasado lunes.

«Nos ayudó mucho; nos dio una palabra. Fue increíble», señaló Pedro Pablo Gonzálvez a la agencia vaticana, a la que añadió que León XIV «nos dijo que lo importante es hacer la voluntad de Dios, que nuestro verdadero lugar es la vida eterna en el cielo. Esto nos reconfortó, porque somos personas que intentamos vivir nuestra fe y sabemos que es la verdad. Y en momentos de tanto sufrimiento, oír al Papa venir y darte una palabra así es... lo mejor que nos pudo haber pasado».

Tanto él como su mujer permanecen día y noche agarrados a la oración, «implorando a Dios el milagro» para su hijo. «El Papa me dijo que, si Ignacio ha venido hasta Roma, él podía venir hasta el hospital a verlo. Fueron palabras sencillas, pero llenas de cariño», señala a Vatican News la madre, quien reveló que León XIV «nos dijo que esto es un misterio y que, a pesar de muchas cosas que no entendemos, sabemos que Dios está ahí y quiere lo mejor para todos. Como madre, vi que Jesucristo se acercó a mí y me dijo: 'No estás sola'. Eso fue lo que significó para mí la presencia del Papa en el hospital: la confirmación de que Dios no nos ha abandonado».

Lorca Planes pide que se rece por él

Mientras Ignacio pelea por su vida en el hospital, sus hermanos de comunidad y de la parroquia de San Antonio Abad de Cartagena continúan con la peregrinación, ya emprendiendo la vuelta a casa. El párroco, Saúl Sánchez, pidió oración por el joven. Fue él quien comunicó al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, de la hospitalización del muchacho, trasladando este dicha información a las autoridades de la Santa Sede. «Ignacio fue a Roma a ganar el Jubileo y ver al Papa, y al final fue el Papa quien fue a verle a él», comentó Sánchez al gabinete de prensa de la Diócesis de Cartagena.

Lorca Planes pide a la Iglesia diocesana que se una a la intención de oración del Papa por la salud de Ignacio y por su familia.

Asimismo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, indicó que desde el Consistorio siguen muy de cerca la evolución de Ignacio Gonzálvez, trasladando a la familia todo el apoyo municipal.