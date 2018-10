«La paciencia y el virtuosismo no van conmigo; crezco al investigar» Alejandra Fernández. / lv La ilustradora y tatuadora Alejandra Fernández expone hoy su obra 'Sol y Huerta' MINERVA PIÑERO Jueves, 18 octubre 2018, 07:36

Recuerda Alejandra Fernández (El Grove, Pontevedra, 1989) cómo su abuelo le fotografiaba junto al mismo limonero año tras año para observar su crecimiento. Titulada en Técnica Superior de Artes Gráficas en la Escuela de Arte y Oficios de Murcia, la joven ilustradora -conocida como Cohete- aúna en sus creaciones la flor y la fauna; lo cotidiano y grotesco. Hoy, en el bar El Sur, permanecerá expuesta su obra 'Sol y Huerta', una ilustración en la que aparecen los dos elementos que, a su juicio, representan a la ciudad: el limón, «aliño omnipresente en las comidas», y el sol, «cómplice eterno en la vida de un murciano».

-¿Cómo nació Cohete, su nombre artístico?

-(Risas). Nació hace ya tiempo, cuando tenía unos veinte años y empecé a moverme más en este mundo. En aquel momento, estaba segura de que quería mostrar mis trabajos en la Red, pero preferí mantener mi anonimato. Así que comencé a buscar nombres artísticos. Una tarde, mis amigas me ayudaron con ello: empezamos a decir palabras al azar y nos gustó cómo sonaba Cohete Fernández.

-¿Es metódica?

-Nada. Pero sé que tampoco debo esperar a que llegue la inspiración del aire, claro. Cuando te dedicas al arte, aunque no estés inspirado, hay que ponerse a hacer cosas; el rimo de vida te lo exige. Aún así, no suelo ser muy metódica en las técnicas; la paciencia y el virtuosismo no van conmigo. Crezco al investigar, varío. Desde hace seis años, además, profundizo en otros soportes para mis ilustraciones, como es la piel.

-¿Dónde encuentra la inspiración?

-Me gusta mucho el medievo, los motivos que tenían y lo que contaban en aquel momento. En la época medieval solían mezclar monstruos irreales con cosas que sí existían; leones con dragones; sus creaciones eran híbridas. Estéticamente me atraen bastante los años veinte, la ilustración de ese momento, los carteles antiguos. Ahora, visito bastante el Rastro de Valencia para comprar cosas curiosas.

-Objetos curiosos. ¿Como cuáles?

-Colecciono, por ejemplo, fotos de monjas y bizcos. Todas son imágenes antiguas. En el Rastro las venden en algunos comercios familiares.

-¿Cómo es la última ilustración que ha creado?

-Es una serie de dibujos con la temática de Halloween. En ellos, aparece una niña leyendo, sentada. De su libro sale la mano de un monstruo. A partir de ese momento, he creado una secuencia de tres dibujos. En el primer tatuaje aparecería la mano saliendo del libro, rompiendo el papel. En el segundo, la mano tocaría la cabeza de la chica. En el tercero, se la quitaría. Normalmente, los tatuadores no suelen dibujar secuencias de imágenes. A mí, en cambio, me encanta aunar la ilustración y el tatuaje con una lectura coherente.

-¿Qué le diferencia como ilustradora?

-Dibujo de manera analógica, tradicional, no suelo retocar nada. Y siempre con tinta negra. Los trazos, al hacerlos con ese material, son definitivos. Mi estilo es sencillo, limpio y pausado, aunque también toco temas fuertes. Mezclo fantasía y realidad. Mis dibujos siempre son como una fiesta de disfraces, una mezcla entre la flor y la fauna, con personajes disfrazados y animales personificados.

-¿En qué otros proyectos trabaja?

-Ahora mismo me dedico plenamente al tatuaje en Valencia, donde vivo desde hace cinco años. El fin de mis ilustraciones es que acaben en la piel de una persona. Por esta razón, mi estilo al tatuar es ilustrativo. La próxima semana, además, viajaré a Granada para trabajar. No hay nada que me guste más que pasear por una ciudad y cruzarme con alguien que lleve una de mis ilustraciones en su piel.

-¿Cuándo se mudó a Murcia, donde creció?

-Con unos cinco años. Mi madre es gallega y mi padre un agricultor murciano. Yo soy gallega de nacimiento, pero he crecido aquí, en la huerta, en la finca familiar de mi abuelo.