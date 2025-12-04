Oxfam inaugura su nueva tienda de comercio justo con la que prevé subir las ventas un 7% Unos 1.200 murcianos compran productos en el establecimiento solidario de la ONG internacional, que integra un equipo con 36 voluntarios

Zenón Guillén Jueves, 4 de diciembre 2025

La organización Oxfam Intermón, que lucha contra la pobreza y la desigualdad, impulsa su presencia en la ciudad de Murcia con un local renovado y de mayor capacidad para la venta de productos con sello de comercio justo y agricultura ecológica, así como artículos que fomentan el consumo responsable. El establecimiento, situado en la calle José Antonio Ponzoa, que conecta la Gran Vía con la plaza Julián Romea, fue inaugurado este jueves por la tarde con presencia de decenas de voluntarios y clientes.

Una instalación que dispone de una superficie de 102 metros cuadrados, repartidos en varios espacios, donde se combina la venta de productos con la sensibilización y difusión de las acciones que desarrolla esta ONG en distintas zonas del mundo. Un espacio donde se puede adquirir moda de algodón biológico, marroquinería sostenible, bisutería artesanal y productos de alimentación. Las previsiones apuntan a que la nueva tienda posibilitará un crecimiento de las ventas del 7%. Además, el local alberga las reuniones periódicas del grupo de 36 personas colaboradoras de la entidad.

Así lo destaca el responsable de Comercio Justo de Oxfam Intermón, Juanjo Martínez, que asistió al acto, acompañado por el coordinador del equipo en Murcia, Guillermo Vinader. El local abre de lunes a viernes en horario comercial, y los sábados por la mañana. Las ventas en el último año ascienden a 35.000 euros, gracias a los 1.200 clientes diferentes que han adquirido alguno de los productos comercializados, entre los que hay también muchos elaborados con material reciclado y otros de limpieza que permiten reducir igualmente el impacto ambiental.

Tras más de 30 años en un emplazamiento anterior, también en las proximidades de la zona, el traslado de la tienda responde a la necesidad de ampliar las instalaciones para ofrecer un mayor surtido en los artículos que comercializa, procedentes de las cooperativas de trabajo que apoya. Vinader, destaca la implicación de las personas voluntarias en la Región con «una media de vinculación superior a los diez años y un compromiso que traspasa generaciones, pasando de padres a hijos». De hecho, en cuanto a la instalación comercial es «atendida por personas que ofrecen lo más valioso que tienen: su tiempo, y que presentan cada uno de sus productos con auténtica convicción», añade.

El nuevo local hereda la trayectoria de activismo en Murcia de la entidad y aspira a ampliar el número de colaboradores que de forma estable o puntual se movilizan por las causas sociales planteadas. El trabajo desarrollado en los países de origen y los informes elaborados por Oxfam Intermón ofrecen información, análisis y propuestas que las personas voluntarias transmiten en la treintena de tiendas que posee en España, y en las sesiones formativas que desarrolla su personal voluntario ante distintos colectivos.

La inauguración coincide con el inicio de la campaña navideña, y desde la organización se proponen incluir en nuestras listas de regalos y en nuestras compras productos que mejoren las condiciones de vida de las personas que los producen y el respeto de los ecosistemas, porque el Comercio Justo le sienta bien a todo el mundo: a los consumidores, porque obtienen artículos de calidad y a los productores porque consiguen unas condiciones de vida dignas.

