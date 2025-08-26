El TSJ condena al Consistorio de Ricote a devolver a Fomento 31.565 euros pagados hace 15 años La cuantía corresponde al 50% de la subvención anticipada para la renovación urbana del barrio de los Pasos, que no fue justificada

Jesús Yelo Martes, 26 de agosto 2025, 00:00 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Ricote a devolver a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la cantidad de 31.565,86 euros, más los intereses de demora correspondientes al 50% de la subvención que le fue concedida y anticipada para la actuación de 'Renovación de la imagen urbana del barrio de los Pasos', y que no fue justificada.

La partida económica subvencionada se pagó con fecha 10 de mayo de 2010, cuando Miguel Ángel Candel, del PP, ostentaba la alcaldía. Posteriormente, con el socialista Celedonio Moreno como regidor, el Consistorio solicitó ya ampliar el plazo de ejecución de esta obras subvencionadas con fecha hasta el 19 de agosto de 2012.

El Consistorio ricoteño se acogió mediante escrito (25 de enero de 2012) a solicitar la suspensión del cómputo de los pagos de ejecución por los que se otorgaban nuevos plazos hasta el 31 de diciembre de 2015.

Una nueva modificación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2019 establecía, mediante una disposición adicional, que los plazos, que concluían el 31 de diciembre de 2018, quedaban establecidos en un periodo de dos años más, en concreto hasta el 31 de diciembre de 2020.

Pero, finalmente, tuvo lugar una última modificación como consecuencia del estado de alarma declarado por el covid-19, por lo que se amplió el plazo para la justificación o reintegro de dichas subvenciones al 20 de marzo de 2021.

Tras la documentación remitida por el municipio el 13 de diciembre de 2021 al Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Territorio y Arquitectura, se ponen de manifiesto «numerosas e importantes carencias y deficiencias en la documentación», según refleja el propio fallo judicial.

Del mismo modo, inmediatamente se dicta orden por la que se acuerda el inicio del procedimiento judicial frente al cual el Ayuntamiento interpone un recurso de reposición, que es estimado en parte, pero no consta que «el Consistorio realizara en su momento alegación contraria a la modificación del plazo de adjudicación o que renunciara a la subvención concedida», dicta la sentencia.

El actual alcalde, Rafael Guillamón (PP), aseguró ayer LA VERDAD que «hemos recurrido la sentencia al Tribunal Supremo». En cualquier caso, el fallo impone, asimismo, el pago de las costas al Ayuntamiento en la cantidad de 1.000 euros.