El tramo en Santomera de N-340 entre la Cruz Roja y la Inmaculada tendrá un paseo peatonal

LA VERDAD Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santomera iniciará de manera inminente las obras de acondicionamiento de las márgenes de la carretera de Alicante (N-340), en el tramo comprendido entre la glorieta de la Cruz Roja y el barrio de la Inmaculada. Esta actuación permitirá crear un amplio paseo peatonal que discurrirá paralelo a la vía nacional, mejorará la accesibilidad en uno de los principales accesos al municipio y embellecerá por completo la entrada desde Murcia.

El proyecto contempla la ejecución de itinerarios peatonales seguros y accesibles en ambos márgenes de la carretera, garantizando la conexión entre la Inmaculada, la zona suroeste de la localidad y la glorieta de acceso.

Esta nueva infraestructura facilitará además el tránsito hacia enclaves de gran interés natural y patrimonial, como la Sierra del Tío Jaro o el poblado ibérico del Balumba.

El alcalde, Víctor Martínez, subraya que «supondrá un antes y un después en la movilidad y en la imagen de nuestro municipio». «Queremos que la entrada a Santomera refleje lo que somos: un pueblo vivo, cuidado y con espacios pensados para las personas. Este paseo peatonal abrirá nuevas oportunidades para caminar y conectar nuestros barrios de una manera más amable», destaca el regidor. «Vamos a transformar esta zona en un entorno agradable, moderno y útil para nuestros vecinos», concluye.

Temas

Santomera