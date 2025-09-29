Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
El seísmo, de 2,7, se produce se madrugada en la comarca del río Mula
LA VERDAD
Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:51
Un leve terremoto se dejó sentir durante la madrugada de este lunes en el interior de la Región de Murcia. El seísmo, de magnitud 2,7, se produjo en Albudeite y a una profundidad de 5 kilómetros, según informa en su página web el Instituto Geográfico Nacional.
Además, el IGN añade que el temblor ocurrió cerca de las 2.45 horas. Es el único terremoto registrado durante los últimos días en la Región de Murcia, aunque habrá que estar atentos por si se producen réplicas, como sucede en ocasiones en esta zona con actividad sísmica.
