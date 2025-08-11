La Sierra del Balumba de Santomera acoge una nueva campaña arqueológica

LA VERDAD Lunes, 11 de agosto 2025, 23:50 Comenta Compartir

La Asociación Patrimonio y el Ayuntamiento de Santomera han reanudado los trabajos arqueológicos en el poblado ibérico de Cobatillas la Vieja, situado en la Sierra del Balumba, con el objetivo de continuar con la excavación y puesta en valor de este importante enclave.

Este año, una docena de estudiantes de la Universidad de Murcia y otras universidades españolas participan en el campo de trabajo que se ofrece como parte de un curso de formación, organizado a través del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región y su sección de Arqueología.

Los trabajos de este año se centran en la excavación de las viviendas y edificios funcionales del poblado ibérico. La campaña, que tendrá lugar del 18 al 26 de agosto, permitirá avanzar en el estudio de la vida cotidiana en el Valle del Segura durante la protohistoria y contribuir a una mayor comprensión de las costumbres y organización social de la época. Las primeras prospecciones marcaron el inicio de las investigaciones que han avanzado con los años.

Temas

Santomera