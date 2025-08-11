La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde (d), en su visita al poblado ibérico de Cobatillas la Vieja. AYTO.

La Sierra del Balumba de Santomera acoge una nueva campaña arqueológica

LA VERDAD

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:50

La Asociación Patrimonio y el Ayuntamiento de Santomera han reanudado los trabajos arqueológicos en el poblado ibérico de Cobatillas la Vieja, situado en la Sierra del Balumba, con el objetivo de continuar con la excavación y puesta en valor de este importante enclave.

Este año, una docena de estudiantes de la Universidad de Murcia y otras universidades españolas participan en el campo de trabajo que se ofrece como parte de un curso de formación, organizado a través del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región y su sección de Arqueología.

Los trabajos de este año se centran en la excavación de las viviendas y edificios funcionales del poblado ibérico. La campaña, que tendrá lugar del 18 al 26 de agosto, permitirá avanzar en el estudio de la vida cotidiana en el Valle del Segura durante la protohistoria y contribuir a una mayor comprensión de las costumbres y organización social de la época. Las primeras prospecciones marcaron el inicio de las investigaciones que han avanzado con los años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  2. 2 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  3. 3 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  4. 4 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad
  5. 5

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  6. 6

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»
  7. 7 El Gobierno da un mes a la alcaldesa de Jumilla para anular la restricción a los rezos islámicos
  8. 8 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  9. 9

    Los musulmanes de Jumilla plantean una nueva mezquita para cerrar el conflicto
  10. 10 Arden el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Sierra del Balumba de Santomera acoge una nueva campaña arqueológica

La Sierra del Balumba de Santomera acoge una nueva campaña arqueológica