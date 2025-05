Segundo intento para contratar el nuevo asfalto del circuito de Fuente Álamo

El reasfaltado de la pista del circuito de velocidad municipal de Fuente Álamo, ubicado en el paraje de Los Milanos, ya ha entrado de ... nuevo en la fase de contratación pública. El precio de licitación es idéntico al procedimiento iniciado el pasado año: 980.181 euros. El Ayuntamiento rescindió el contrato el pasado mes de enero con la anterior adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CHM Obras e Infraestructuras y Etosa Obras y Servicios Building, por «incumplimiento de plazos».

Y precisamente un horizonte temporal límite es lo que acecha al consistorio, puesto que la firma ganadora del procedimiento deberá ejecutar las obras antes del 31 de octubre. De lo contrario, el Ayuntamiento deberá devolver a la Comunidad Autónoma 200.000 euros, el importe de la subvención que otorgó para el desarrollo de los trabajos y que prorrogó recientemente porque concluía el 30 de junio. El plazo de ejecución de las obras será de dos meses.

Para que no se le eche el tiempo encima, el Ayuntamiento ha procedido a la licitación del contrato sin apenas cambios en el pliego de condiciones. Una de las variaciones es que ha obligado, según fuentes municipales, a que las empresas interesadas visiten las instalaciones del circuito «para comprobar sobre el terreno» el contenido de los trabajos que se deben realizar conforme al pliego de condiciones. Esa inspección 'in situ' de la pista se produjo el pasado 15 de mayo, «y así el contratista no podrá alegar desconocimiento del ámbito de aplicación», indicaron las mismas fuentes.

La motivación de este requisito previo prescrito por el Ayuntamiento hay que buscarla en la situación generada con la anterior adjudicataria. El Consistorio había expuesto como causa de la rescisión que las obras deberían haber comenzado el 21 de diciembre de 2024 y concluido en febrero de 2025. Sin embargo, como publicó LA VERDAD, los motivos de fondo fueron las «discrepancias» entre funcionarios municipales y la UTE sobre «el propósito de los trabajos y el coste de los mismos». En esta ocasión, los licitadores que opten al contrato -el plazo de presentación de ofertas finaliza el 29 de mayo- conocen cómo y en qué circunstancias «inequívocamente» tienen que llevar a cabo los trabajos. Además, el propio Consistorio ha comprobado «debidamente» la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras «y los supuestos básicos que figuran en el proyecto de obras, que son esenciales para el contrato de obras».

3.850 metros y 15 curvas

El encargo de obra del pliego de condiciones consiste en «el desbroce de toda la instalación; la reparación de la pista (3.850 metros y 15 curvas) y el 'pitlane' mediante el fresado de la capa existente; la reposición de los conocidos como pianos para mejorar las prestaciones y la seguridad del trazado, y la instalación de nueva señalización para aumentar la visibilidad y la seguridad en el circuito».

Según la memoria del proyecto, «en 2018, los servicios técnicos municipales pusieron de manifiesto una relación de defectos detectados en el pavimento de la pista del circuito, que afectaban notablemente al estado de la capa de rodadura; el estado en el que se encontraba hacía inviable su uso para la práctica del motociclismo».