La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonino Ruggiano, alcalde de Todi, junto a Víctor Martínez. AYTO.

Santomera y el municipio italiano de Todi formalizan su hermanamiento

El acuerdo «une oficialmente de corazón» a ambos municipios con el objetivo de fomentar intercambios sociales, culturales, científicos, deportivos y educativos

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Santomera y el municipio italiano de Todi formalizaron este fin de semana su hermanamiento en un acto institucional celebrado en la localidad de la región de Umbria. Un acuerdo que «une oficialmente de corazón» a ambos municipios con el objetivo de fomentar intercambios sociales, culturales, científicos, deportivos y educativos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades. Dos pueblos con profundas raíces compartidas, especialmente ligadas a la figura de la beata madre Esperanza, nacida en la pedanía de El Siscar.

La delegación santomerana, encabezada por el alcalde, Víctor Martínez, viajó a Todi para culminar este proceso. Durante la estancia, en la que participaron también Patricia García, concejal ade Comercio, y Maribel Aracil, edil de El Siscar, asistieron a diversos encuentros institucionales y culturales, además de visitar el Santuario de Collevalenza, donde falleció la madre Esperanza en 1983 y donde responsan sus restos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  4. 4 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  5. 5

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  6. 6 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  7. 7

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  8. 8 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  9. 9 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  10. 10 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Santomera y el municipio italiano de Todi formalizan su hermanamiento

Santomera y el municipio italiano de Todi formalizan su hermanamiento