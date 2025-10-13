Santomera y el municipio italiano de Todi formalizan su hermanamiento El acuerdo «une oficialmente de corazón» a ambos municipios con el objetivo de fomentar intercambios sociales, culturales, científicos, deportivos y educativos

Santomera y el municipio italiano de Todi formalizaron este fin de semana su hermanamiento en un acto institucional celebrado en la localidad de la región de Umbria. Un acuerdo que «une oficialmente de corazón» a ambos municipios con el objetivo de fomentar intercambios sociales, culturales, científicos, deportivos y educativos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades. Dos pueblos con profundas raíces compartidas, especialmente ligadas a la figura de la beata madre Esperanza, nacida en la pedanía de El Siscar.

La delegación santomerana, encabezada por el alcalde, Víctor Martínez, viajó a Todi para culminar este proceso. Durante la estancia, en la que participaron también Patricia García, concejal ade Comercio, y Maribel Aracil, edil de El Siscar, asistieron a diversos encuentros institucionales y culturales, además de visitar el Santuario de Collevalenza, donde falleció la madre Esperanza en 1983 y donde responsan sus restos.

