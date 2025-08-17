San Roque procesiona en Blanca y Villanueva

Jesús Yelo Domingo, 17 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

La procesión de San Roque, en la noche del pasado sábado, puso el broche final a las fiestas patronales de Blanca. El cortejo salió desde la plaza de la Iglesia y recorrió la localidad hasta su regreso de nuevo a la plaza. El patrón estuvo acompañado por centenares de personas, reinas y damas de honor, así como por la corporación municipal. Lo que no se celebró fue el castillo de fuegos artificiales, que quedó suspendido por el riesgo extremo de incendios ante las altas temperaturas. En su lugar, se lanzaron confeti con la bandera española.

Mientras, en Villanueva del Río Segura, la procesión de San Roque partió con una hora de retraso de la iglesia de la Virgen de la Asunción para atravesar la avenida Juan Carlos I y las calles Peñaranda y Barón del Solán, entre otras. Unas 150 personas participaron en la procesión. A la una de la madrugada se lanzó el tradicional castillo de fuegos artificiales para finalizar la jornada.