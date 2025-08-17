La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada de San Roque a la iglesia, este sábado. Sacris

San Roque procesiona en Blanca y Villanueva

Jesús Yelo

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:07

La procesión de San Roque, en la noche del pasado sábado, puso el broche final a las fiestas patronales de Blanca. El cortejo salió desde la plaza de la Iglesia y recorrió la localidad hasta su regreso de nuevo a la plaza. El patrón estuvo acompañado por centenares de personas, reinas y damas de honor, así como por la corporación municipal. Lo que no se celebró fue el castillo de fuegos artificiales, que quedó suspendido por el riesgo extremo de incendios ante las altas temperaturas. En su lugar, se lanzaron confeti con la bandera española.

Mientras, en Villanueva del Río Segura, la procesión de San Roque partió con una hora de retraso de la iglesia de la Virgen de la Asunción para atravesar la avenida Juan Carlos I y las calles Peñaranda y Barón del Solán, entre otras. Unas 150 personas participaron en la procesión. A la una de la madrugada se lanzó el tradicional castillo de fuegos artificiales para finalizar la jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  4. 4

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  5. 5 Así fue el homicidio de Bourama Dembélé, un vecino de Murcia tiroteado en Málaga
  6. 6 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor
  7. 7 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  8. 8 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Archena marca la temperatura máxima y supera los 44 grados
  9. 9

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  10. 10

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad San Roque procesiona en Blanca y Villanueva

San Roque procesiona en Blanca y Villanueva