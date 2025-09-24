La ruta gastronómica de Santomera genera un impacto de 200.000 euros en la hostelería local Los 18 bares y restaurantes participantes registraron un «lleno absoluto», según destacó el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santomera realizó este miércoles un balance muy positivo del pasado fin de semana festivo, en el que la ruta gastronómica «volvió a llenar las principales calles y plazas del municipio», según destacó el Consistorio. Los 18 bares y restaurantes participantes registraron un «lleno absoluto» y alcanzaron una recaudación conjunta superior a los 200.000 euros, según los cálculos municipales.

El pregón del exfutbolista santomerano Toché, desde la recién reinaugurada Casa Ayuntamiento, marcó el inicio de una jornada en la que la música y el ambiente familiar fueron protagonistas, con conciertos en directo distribuidos por diferentes puntos del casco urbano. Asimismo, el Consistorio puso a disposición de vecinos y visitantes un trenecito gratuito, que cubrió todas sus plazas y facilitó la movilidad entre los distintos escenarios.

La programación del sábado concluyó con un multitudinario festival de DJ en el auditorio municipal Ginés Abellán, que congregó a más de un millar de asistentes, principalmente jóvenes. El domingo más de 700 personas disfrutaron del estreno del nuevo espectáculo del tributo 'Sabina en las venas', ofrecido por la banda 500 Noches, que también logró llenar el auditorio.

Las fiestas patronales de Santomera, que este año cuentan con más de un centenar de actos, continúan este jueves con la celebración de SanVino, la feria de la gastronomía y el vino del municipio. Este evento, que en la pasada edición superó las 50.000 consumiciones, aspira a batir un nuevo récord de participación, consolidada ya desde hace años como una de las citas más destacadas del calendario gastronómico de la Región de Murcia.

