La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayto. Santomera

La ruta gastronómica de Santomera genera un impacto de 200.000 euros en la hostelería local

Los 18 bares y restaurantes participantes registraron un «lleno absoluto», según destacó el Ayuntamiento

LA VERDAD

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:41

El Ayuntamiento de Santomera realizó este miércoles un balance muy positivo del pasado fin de semana festivo, en el que la ruta gastronómica «volvió a llenar las principales calles y plazas del municipio», según destacó el Consistorio. Los 18 bares y restaurantes participantes registraron un «lleno absoluto» y alcanzaron una recaudación conjunta superior a los 200.000 euros, según los cálculos municipales.

El pregón del exfutbolista santomerano Toché, desde la recién reinaugurada Casa Ayuntamiento, marcó el inicio de una jornada en la que la música y el ambiente familiar fueron protagonistas, con conciertos en directo distribuidos por diferentes puntos del casco urbano. Asimismo, el Consistorio puso a disposición de vecinos y visitantes un trenecito gratuito, que cubrió todas sus plazas y facilitó la movilidad entre los distintos escenarios.

La programación del sábado concluyó con un multitudinario festival de DJ en el auditorio municipal Ginés Abellán, que congregó a más de un millar de asistentes, principalmente jóvenes. El domingo más de 700 personas disfrutaron del estreno del nuevo espectáculo del tributo 'Sabina en las venas', ofrecido por la banda 500 Noches, que también logró llenar el auditorio.

Las fiestas patronales de Santomera, que este año cuentan con más de un centenar de actos, continúan este jueves con la celebración de SanVino, la feria de la gastronomía y el vino del municipio. Este evento, que en la pasada edición superó las 50.000 consumiciones, aspira a batir un nuevo récord de participación, consolidada ya desde hace años como una de las citas más destacadas del calendario gastronómico de la Región de Murcia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  5. 5

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  6. 6

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  7. 7 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  10. 10

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ruta gastronómica de Santomera genera un impacto de 200.000 euros en la hostelería local

La ruta gastronómica de Santomera genera un impacto de 200.000 euros en la hostelería local