La ruina amenaza los últimos hornos de azufre de la Región de Murcia

«Procura cuidados eficientes a los monumentos y no necesitarás restaurarlos». Las palabras del escritor y artista John Ruskin (1819-1900), que reciben a los ... visitantes de la exposición 'El abrigo de las ruinas', sobre la conservación del patrimonio, en el Museo Arqueológico de Murcia (MAM), cobran actualidad viendo el estado que presentan los hornos de azufre de Moharque, en Moratalla. Dicho conjunto industrial enclavado en la sierra de Pajares, en la pedanía de Salmerón, testimonio de una actividad minera ya desaparecida en la Región, quedó protegido como bien inventariado por su relevancia cultural en noviembre de 2023. Sin embargo, dos años después, de poco ha servido ese blindaje legal a tenor del deterioro que presentan, con desprendimientos, grietas y hundimientos.

El aviso sobre la degradación que sufren esas dos baterías de hornos tipo Claret, una de seis y otra de tres, parte de expertos que han visitado el paraje recientemente y que reclaman una intervención urgente. Desde el Ayuntamiento de Moratalla no ocultan cierta preocupación por el avance de la ruina en estos elementos singulares del patrimonio industrial.

La resolución de la Consejería de Cultura justificaba la protección del conjunto de Moharque por su valor histórico, arquitectónico y tecnológico. Además, llamaba la atención acerca de la relevancia social de estos hornos de azufre, pertenecientes al coto de Hellín, debido a que «han sido el recurso económico de la zona más de un siglo».

Ya entonces, en noviembre de 2023, se reclamaba una actuación encaminada a la conservación de este «paisaje cultural» con el fin de evitar su desaparición, aunque nada se ha hecho, como advierten conocedores del patrimonio que han recorrido el paraje de Pajares.

Como propietaria de las estructuras, y por lo tanto responsable de su cuidado y mantenimiento, la Consejería de Cultura apunta, a preguntas de LA VERDAD, que prepara una intervención para frenar el deterioro del conjunto de Moharque. Los técnicos del servicio regional de Patrimonio Histórico ya se han puesto en contacto con funcionarios del Consistorio moratallero a fin de elaborar un diagnóstico sobre el estado de conservación y calcular el presupuesto necesario para la actuación. Con esta información en la mano, será entonces cuando habrá que tomar una decisión acerca de cuál es la mejor opción. En cualquier caso, desde dicho departamento regional todavía no aportan fechas sobre cuándo podrían acometerse los trabajos de restauración.