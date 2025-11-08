La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado que presenta una de las baterías de hornos de azufre de Moharque. LV

La ruina amenaza los últimos hornos de azufre de la Región de Murcia

Expertos advierten del deterioro del conjunto protegido de Moharque, en Moratalla, mientras Cultura afirma que prepara una intervención

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

«Procura cuidados eficientes a los monumentos y no necesitarás restaurarlos». Las palabras del escritor y artista John Ruskin (1819-1900), que reciben a los ... visitantes de la exposición 'El abrigo de las ruinas', sobre la conservación del patrimonio, en el Museo Arqueológico de Murcia (MAM), cobran actualidad viendo el estado que presentan los hornos de azufre de Moharque, en Moratalla. Dicho conjunto industrial enclavado en la sierra de Pajares, en la pedanía de Salmerón, testimonio de una actividad minera ya desaparecida en la Región, quedó protegido como bien inventariado por su relevancia cultural en noviembre de 2023. Sin embargo, dos años después, de poco ha servido ese blindaje legal a tenor del deterioro que presentan, con desprendimientos, grietas y hundimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ruina amenaza los últimos hornos de azufre de la Región de Murcia

La ruina amenaza los últimos hornos de azufre de la Región de Murcia