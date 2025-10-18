Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena Los padres avisaron de que las llaves estaban en el interior del vehículo y no podían abrirlo

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) rescataron en la mañana de este sábado a un bebé de aproximadamente un año que se quedó encerrado en el interior de un coche, en el aparcamiento de un restaurante junto a la salida de la MU-32 (antigua A-30), en sentido Archena.

Los padres alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, a las 10.40 horas, informando de que no podían abrir las puertas del vehículo, al haberse quedado las llaves en el interior y ellos no poder acceder al mismo.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico iniciaron gestiones para conseguir unas llaves de repuesto del vehículo. Finalmente, los bomberos del CEIS lograron abrir el coche y rescatar al bebé sin necesidad de utilizar las llaves, encontrándose en buen estado.

