Renovarán el alumbrado público en Abrán con casi 2.000 luminarias inteligentes

El Ayuntamiento de Abarán ha formalizado con la empresa Endesa Energía, S.A. el contrato de obras del proyecto de reforma de las instalaciones del alumbrado exterior de la localidad, proyecto financiado por el fondo nacional de eficiencia energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del ente público IDAE (Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía).

El importe total de esta iniciativa asciende a 879.628 euros, la cual será financiada en modalidad de préstamo reembolsable, con un año de carencia y nueve de amortización. «Permitirá un ahorro estimado de un mínimo del 30% sobre el consumo actual», dijo el alcalde, Jesús Gómez.

La actuación contempla la renovación completa de 1.998 luminarias distribuidas por todo el término municipal, que serán sustituidas por otras de tecnología LED, de temperatura de color máxima de 2.700 k. La nueva iluminación se adecuará de forma inteligente a los niveles de visibilidad y a las necesidades visuales durante las horas nocturnas.

Otra de las ventajas del nuevo sistema es que contará con un programa de control y gestión de las instalaciones de alumbrado, lo que facilitará el dominio absoluto del mismo por el personal municipal, incluyendo el gasto, la regulación y ajustes de flujo luminoso,las curvas de encendido, las lecturas de consumo, las comparativas de consumo para ahorro energético y la monitorización de averías.

La empresa adjudicataria tiene un plazo de ejecución de las obras de seis meses, a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo, y se espera que las actuaciones para el cambio de iluminación se inicien a partir de octubre, según afirmaron fuentes municipales.

