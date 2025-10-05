El proyecto de transformación de la ribera del río Segura en Archena contará con 1,8 millones

El Ayuntamiento de Archena ha finalizado el diseño del proyecto Archena Río, una ambiciosa actuación que contará con una inversión superior a 1,8 millones ... de euros y que tiene como objetivo convertir la ribera del río Segura en una nueva zona turística, de ocio y esparcimiento para los ciudadanos.

El proyecto, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca revitalizar un entorno natural privilegiado «con actuaciones que combinan sostenibilidad, accesibilidad y promoción del deporte», destaca el Consistorio.

Uno de los hitos más destacados será la construcción de una nueva pasarela peatonal y ciclista de madera laminada, con 45 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, que permitirá unir la pedanía de La Algaida con el casco urbano de Archena. La infraestructura, dotada de iluminación LED y protecciones contra la erosión, supondrá «un avance histórico en la movilidad sostenible y en la conexión entre los dos núcleos poblacionales». El proyecto contempla además la creación de una nueva zona de baño en el río, acondicionada y segura, que «reforzará el atractivo turístico de Archena» y ampliará las opciones de ocio al aire libre para vecinos y visitantes.

Especies autóctonas

En paralelo, se llevará a cabo la eliminación de la vegetación invasora de caña común, que en la actualidad coloniza gran parte de la ribera, y su sustitución por especies autóctonas de ribera, «lo que permitirá recuperar la biodiversidad y mejorar el equilibrio medioambiental de la zona».

El Ayuntamieto destaca que otro de los «grandes atractivos» será la nueva ruta de senderismo, diseñada para disfrutar de paseos junto al río y conectar los diferentes espacios del proyecto, fomentando un estilo de vida saludable y el contacto directo con la naturaleza. Finalmente, Archena contará con un nuevo espacio deportivo «de vanguardia» junto a la Escuela de Música. En una superficie de 600 metros cuadrados se instalarán dos pistas de sprint de tartán, un parque de calistenia profesional, una zona de césped artificial para entrenamientos funcionales y un «innovador» sistema CuboFit que permitirá almacenar y desplegar material de pesas, halterofilia y entrenamiento funcional.

Las obras del proyecto Archena Río comenzarán antes de finalizar este año y se prevé que estén completamente finalizadas en junio de 2026, momento en el que la ribera del Segura se convertirá en un «referente regional de ocio, deporte y turismo sostenible».