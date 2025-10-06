Premio europeo para Lorquí por la recuperación del Palacete de la Arboleda El complejo combinará la arquitectura tradicional regional con la primera industria conservera de la zona

Lorquí recibió la semana pasada un reconocimiento de la Comisión Europea por el proyecto de recuperacción del conocido como Palacete de La Arboleda. La propuesta de Lorquí, que competía con más de mil candidaturas en los premios Nueva Bauhaus Europea, recibía así el aplauso de Europa y una dotación de 30.000 en una ceremonia realizada en el Parlamente Europeo en el que el alcalde, Joaquín Hernández, recogía el premio «agradeciendo el interés y la confianza en los pequeños municipios que también pueden hacer grandes cosas».

El proyecto del palacete supone la recuperación de un complejo histórico y patrimonial que combina la arquitectura tradicional regional con la primera industria conservera de la zona. Una propuesta muy ambiciosa que con una inversión de más de 2,8 millones de euros de Fondos Europeos (PIREP Fondos Next Generation) convertirá este complejo en un espacio para el encuentro, la cultura, el ocio y la formación. También habrá un espacio para la memoria histórica, ya que este complejo fue fundando a principios de siglo XX por Juan de la Cierva, abogado y político, y en él se fabricaron muchas de las piezas para la construcción del autogiro por parte de su hijo, Juan de la Cierva y Codorníu.

«Fue un momento histórico, con toda la delegación de España celebrando la victoria de Lorquí. Después de tanto trabajo y meses de nervios e incertidumbre fue muy especial y emocionante ver a Europa aplaudir a Lorquí. Me sentí muy orgulloso de mi pueblo y de mi gente», subrayó el primer edil.

Los galardones NEB reconocen, por quinto año consecutivo, proyectos e iniciativas sobresalientes que combinan sostenibilidad, inclusión y estética, demostrando como se puede enriquecer la vida de las personas y las comunidades reuniendo cultura y tecnología, innovación y diseño. Este año, además, se ha creado por primera vez una nueva categoría específica para premiar proyectos alineados con la Nueva Bauhaus Europea por parte de pequeños municipios 'NEB Boost For Small Municipalities'. De los 20 municipios que recibieron galardón sólo había dos españoles, Lorquí y Beizama, en Guipúzcoa.

El renovado Palacete de la Arboleda será un edificio inclusivo y energéticamente eficiente que preservará su principal patrimonio arquitectónico y que se abrirá tanto al público general como a sectores especializados.

