El Pleno de Abarán reclama al Gobierno de España más policías nacionales y guardias civiles

El Pleno del Ayuntamiento de Abarán aprobó una moción para reclamar al Gobierno de España que incremente la dotación de policías nacionales y guardias civiles ... destinados a la Región de Murcia «hasta alcanzar la media nacional de agentes por cada 100.000 habitantes». La propuesta partió del PP y salió adelante además con los votos de Vox y los ediles de Unión y Desarrollo, que se desmarcaron de PSOE e IU, con quienes gobiernan en tripartito. Las formaciones de izquierdas votaron en contra.

El portavoz del PP, David Pérez, apuntó que «nuestra región cuenta con 1.726 agentes de la policía nacional y 2.005 de la Guardia Civil, esto es, 235 efectivos por cada 100.000 habitantes, el peor dato de España, por lo que se trata de una reivindicación justa». Por su parte, el alcalde, Jesús Gómez, del PSOE, le replicó que »estos datos son erróneos pues según la Delegación del Gobierno hay 1.766 policías nacionales y 2.269 guardias civiles, y en 2026 habrá 5.000 efectivos más, parte de los cuales vendrán a Murcia».

Además, el edil de Unión y Desarrollo Jaime Tornero defendió la necesidad de habilitar un terreno para una comisaría de policía nacional en Abarán que dé servicio a las localidades de Abarán, Cieza y Blanca, por lo que se beneficiarían 56.000 personas. El regidor afirmó que «vamos a trabajar en este asunto».