El Ayuntamiento de Abarán en una imagen de archivo LV

El Pleno de Abarán reclama al Gobierno de España más policías nacionales y guardias civiles

Los ediles de Unión y Desarrollo se desmarcan de PSOE e IU y apoyan una moción del PP que también respalda Vox

Jesús Yelo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:01

El Pleno del Ayuntamiento de Abarán aprobó una moción para reclamar al Gobierno de España que incremente la dotación de policías nacionales y guardias civiles ... destinados a la Región de Murcia «hasta alcanzar la media nacional de agentes por cada 100.000 habitantes». La propuesta partió del PP y salió adelante además con los votos de Vox y los ediles de Unión y Desarrollo, que se desmarcaron de PSOE e IU, con quienes gobiernan en tripartito. Las formaciones de izquierdas votaron en contra.

