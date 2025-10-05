La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Plan de Emergencias Municipal sale adelante en Abarán con un apoyo unánime

Todos los grupos votaron a favor del documento, que busca garantizar la seguridad

Jesús Yelo

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:29

Abarán ya cuenta con un Plan de Emergencias Municipal y un anexo de actuaciones en caso de situaciones de extraordinaria urgencia, como puede ser un apagón generalizado como el que se produjo hace cinco meses.

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Abarán aprobó por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos políticos para la elaboración de este plan, que ha sido redactado por un agente de policía y que dota de herramientas para preservar la seguridad en el municipio. La planimetría y el catálogo de medios y recursos se han incorporado a un sistema de información geográfica y base de datos regional.

El Plan se ha redactado siguiendo las directrices del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (Platemur) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias estatal.

Esta iniciativa refuerza la integración existente con el servicio 112, que permite a Policía Local a través del Centro Remoto de Mando y Control instalado en la comisaría, recibir información inmediata sobre incidencias reportadas al 112, para una actuación más eficiente.

