Piden que el principal acusado del incendio de Ricote sea juzgado por asesinato

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza celebró este miércoles la vista previa para decidir el futuro procesal del incendio ocurrido en Ricote la ... madrugada del 8 de mayo de 2024, en el que murieron tres personas, una mujer de 88 años, su pareja de 91 y el hijo de ella.

En la vistilla, tanto la Fiscalía como la acusación particular coincidieron en calificar los hechos como asesinato y han solicitado para el principal acusado la prisión permanente revisable, la máxima pena prevista en el Código Penal. Las defensas, por el contrario, han pedido el sobreseimiento de la causa.

El fiscal dirige la acusación únicamente contra uno de los cuatro investigados, al que relaciona con una pintada realizada minutos antes del fuego y cuyo análisis grafológico lo sitúa en la escena. En cambio, el abogado de la familia de las víctimas, Pablo Cuesta, sostiene que la responsabilidad se extiende a los cuatro acusados, pues considera que la investigación policial muestra un entramado común.

«Se trata de un grupo violento que, por deudas relacionadas con menudeo de drogas, habría amenazado y finalmente cumplido sus amenazas de 'quemar la casa'», explicó tras la vista.

Ambas acusaciones coinciden en que concurren las circunstancias que convierten el delito en asesinato, como es la alevosía (las víctimas murieron atrapadas en el fuego sin posibilidad de defenderse) y el número de fallecidos.

Además, la acusación particular subraya que una de las víctimas, la mujer de 88 años, era una persona especialmente vulnerable debido a sus limitaciones de movilidad, lo que agrava aún más la pena solicitada. El abogado de la familia anunció que han pedido diligencias complementarias, como la declaración de testigos que aún no han comparecido y que los investigados declaren ante la jueza, ya que algunos solo lo hicieron ante la Policía.

Una pintada en una puerta

El suceso conmocionó a los vecinos del municipio de Ricote. En la madrugada del 8 de mayo de 2024 se desató el fuego en una vivienda donde residía el matrimonio de ancianos y el hijo de la mujer. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de los tres ocupantes, cuyos cuerpos aparecieron en el interior calcinados. La investigación de la Guardia Civil se centró desde el principio en esclarecer si el origen fue intencionado. La existencia de una pintada realizada minutos antes del incendio en una puerta de la casa en la que ponía 'Wachi, paga cabrón', en referencia al hijo de la mujer, y los testimonios sobre amenazas previas apuntalaron la hipótesis de un incendio deliberado.

Los cuatro investigados, vinculados presuntamente al menudeo de drogas en la zona, fueron detenidos por la Guardia Civil la pasada primavera, pero quedaron en libertad tras declarar ante los agentes.

Las defensas insistieron en que no existen pruebas directas suficientes para sostener una acusación y reclaman el cierre del procedimiento. La jueza deberá ahora decidir si dicta auto de apertura de juicio oral, lo que llevaría el caso ante un jurado popular en la Audiencia Provincial, o si archiva la causa.