Orgánicos Pedrín invierte 5 millones en ampliar su planta de abono en Los Vergeles de Abarán

El director general de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan Antonio Mata, ha firmado la resolución de ... concesión de autorización ambiental sectorial a la empresa abaranera Orgánicos Pedrín para una planta de fabricación de abonos orgánicos en el paraje Los Vergeles, distante del municipio unos 13 kilómetros.

El proyecto se refiere a la modificación de la Planta de Tratamiento de Abonos Orgánicos a partir de estiércol de ganado exclusivamente procedente de ganado caprino y ovino. Se trata, pues, de una ampliación de la superficie total de la parcela de propiedad de la empresa que es de 20.125 metros cuadrados, modificación que ha permitido incrementar la capacidad de almacenamiento de estiércol en el exterior de 4.000 toneladas, y de 13.000 toneladas anuales de capacidad de tratamiento de residuos no peligrosos, siendo 12.000 toneladas de estiércol y 1.000 de bagazo.

Nuevos espacios

La ampliación ha contemplado la construcción de dos nuevas naves: una de 1.000 metros cuadrados para el tratamiento de estiércol, que dispone otra anexa de 800 m2, y una segunda de 1.694 m2 dividida en varias zonas, concretamente tres de almacén y seis balsas en las que se lleva a cabo la fabricación del abono líquido.

La empresa es familiar, y al frente de ella como director técnico se encuentra Pedro Fernández Molina, de 49 años y doctor ingeniero agrónomo, y como gerentes, sus padres, Pedro Fernández y María Luisa Molina. La planta ha generado la creación de cuarenta puestos de trabajo, casi treinta de la localidad, y el resto de varios municipios de la Región, con un 53% de mujeres, con titulaciones de ingeniería agrícolas, química y Formación Profesional especializada en laboratorio y medio ambiente.

La inversión total asciende a unos 5 millones de euros financiados con recursos propios de la mercantil, aunque cuentan con ayudas para proyectos de investigación procedentes del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Unión Europea, Cebas, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el CDTI, según reveló el director, Pedro Fernández.

«Esto es una planta de compostaje para la producción de compost y fertilizantes orgánicos; esta autorización lo que nos permite igualmente es incorporar nuevos subproductos, en este caso, cárnicos de calidad alimentaria; esto lo que nos permite es obtener, a partir de estos subproductos de la industria cárnica, fertilizantes de alto valor, que es lo que se llama bioestimulantes. Son productos que se aplican en dosis muy bajas a los cultivos y que generan grandes beneficios: crecimiento, mayor cosecha, mayor calidad, mayor sabor», explicó Fernández. «Al final lo que pretende Orgánicos Pedrín es una auténtica economía circular, porque con aquello que sobra de algunas industrias cárnicas nosotros somos capaces de generar un fertilizante de alto valor».

El responsable de la empresa destacó que la planta cuenta con «un gran trabajo biotecnológico, con la utilización de encimas, procesos de control de temperatura y de oxígeno». Así, se ha convertido en «la primera empresa de la Región que cuenta con una planta de compostaje con esa base de este nivel».