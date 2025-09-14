Nuevas señales turísticas en Ulea para impulsar el Valle de Ricote como destino 'slow' La instalación de estos elementos se extenderá también a municipios como Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote

El municipio de Ulea ya cuenta con los primeros elementos de señalización, embellecimiento y acogida al visitante dentro del proyecto 'Valle de Ricote Slow', que se extenderá también a Villanueva, Ojós y Ricote.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez participó en el acto de colocación de la primera señal turística dirigida a impulsar la imagen del Valle de Ricote como destino de referencia para el turismo de exploración pausada en la Región.

Junto a él intervinieron el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López, y la concejala de Turismo, Lourdes González, quienes visitaron también en la localidad el primer 'photocall' identificativo del proyecto 'Valle de Ricote Slow', un rincón pensado para que los visitantes inmortalicen su paso por el valle y lo compartan en redes sociales.

La intervención forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) Valle de Ricote Slow y está dotada con una cuantía de 3,3 millones de euros.

Temas

Turismo

Ulea