Nicolás Ruiz relevará a Anastasio Bastida como candidato del PP Ruiz y Bastida, anoche. / PP El actual edil de Deportes, de 30 años, fue designado anoche por unanimidad en la ejecutiva local ALEXIA SALAS Viernes, 22 febrero 2019, 03:22

Nicolás Ruiz, actual concejal de Deportes, sustituirá a Anastasio Bastida como candidato del PP a la alcaldía de Los Alcázares. Anoche fue designado por unanimidad de los votos de la Comisión Ejecutiva local con el visto bueno del presidente murciano, Fernando López Miras. Licenciado en Ciencias del Deporte y cursando actualmente un máster en Dirección de Empresas, Nicolás Ruiz se ha ocupado en esta legislatura de las concejalías de Deportes y de Seguridad Ciudadana. «Lo he pensado mucho y siento un amor profundo por Los Alcázares, así que afronto este reto con respeto pero sin miedo», aseguró el nuevo candidato anoche tras su nombramiento.

Con 30 años, afirma que «he visto la oportunidad tras mi primera legislatura en política municipal, pero nunca antes había pensado en esta posibilidad, aunque sí he pasado años como afiliado al PP pegando carteles». Ruiz señala que entró en política «como rebeldía por lo que pasaba en mi pueblo, los casos de corrupción y todo aquello, aunque mis ideas siempre se acercaron más al PP». Quiere «trabajar por el pleno empleo y para revitalizar el polígono industrial y el turismo a través del deporte y la cultura». Piensa en crear un equipo «de gente joven y también con experiencia» para, entre otros objetivos, «revitalizar el centro, las zonas comerciales y las playas».

Antes de dar el paso al frente, asegura que se planteó presentarse «solo si contaba con el apoyo de Anastasio Bastida porque lo considero un amigo». Tras la reunión en la que el actual regidor dio un paso atrás de cara a las elecciones municipales, Bastida afirmó a 'La Verdad' que «siempre pensé que ocho años eran bastante». «Llevo desde 1987 en política y cuatro candidaturas a la alcaldía», explica el candidato que le arrebató el poder local al PSOE tras más de 30 años de gobierno. Bastida reconoce que «las inundaciones de mi pueblo me hicieron sufrir mucho. Si no hubiera sido por eso, me hubiera ido antes, pero creo que me dejo la recuperación encaminada, con los medios necesarios». «He envejecido con las inundaciones», afirma Bastida, quien se retira de la primera línea política «dejando el Ayuntamiento mucho mejor de como lo encontré». Asegura que «ya en agosto le comenté al presidente López Miras que pensaba en dejar paso a otro candidato».

Bastida continuará como secretario general del PP local, aunque afirma que «cuando haya un congreso se decidirá quién ocupa el puesto». «Quiero dedicarme a mi familia, a mi negocio, que lo he descuidado por la política», comentaba anoche el alcalde.