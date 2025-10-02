La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Muere un peatón atropellado en Mula

El suceso, en el que falleció un hombre de 77 años, se produjo a las 7.08 horas de este jueves

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:07

Un hombre de 77 años murió en la mañana de este jueves en Mula tras ser atropellado por un turismo. El 112 recibió, a las 7.08 horas, varias llamadas informando del accidente ocurrido en la variante de Mula, a la altura del cruce con el camino Curtis.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que no pudieron salvar la vida del hombre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  5. 5 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  6. 6

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  7. 7 Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier
  8. 8 Muere un peatón atropellado en Mula
  9. 9

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  10. 10

    Así serán los exámenes de la PAU 2026 en la Región de Murcia, que ya tienen fecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un peatón atropellado en Mula

Muere un peatón atropellado en Mula