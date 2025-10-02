Muere un peatón atropellado en Mula El suceso, en el que falleció un hombre de 77 años, se produjo a las 7.08 horas de este jueves

LA VERDAD Jueves, 2 de octubre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Un hombre de 77 años murió en la mañana de este jueves en Mula tras ser atropellado por un turismo. El 112 recibió, a las 7.08 horas, varias llamadas informando del accidente ocurrido en la variante de Mula, a la altura del cruce con el camino Curtis.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que no pudieron salvar la vida del hombre.