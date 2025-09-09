La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estado de la furgoneta tras impactar con el árbol. CEIS

Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula

Los bomberos tienen que rescatar a las dos ocupantes del vehículo que habían quedado atrapadas

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Una mujer ha muerto y otra ha resultado gravemente herida este martes al colisionar una furgoneta contra un árbol en la RM-516 en Mula. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 12.42 horas alertando del siniestro vial en el que un vehículo se había salido de la carretera y había impactado contra un árbol. Además, los testigos indicaron que sus ocupantes estaban atrapadas en el interior de la furgoneta.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los servicios de emergencia no pudieron salvar a la conductora, que había muerto en el acto. La que ocupaba la plaza del copiloto fue rescatada por los bomberos, estabilizada por los sanitarios y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con lesiones muy graves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  2. 2 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  3. 3 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  4. 4 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  5. 5 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  6. 6

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  10. 10

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula

Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula