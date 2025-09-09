Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula Los bomberos tienen que rescatar a las dos ocupantes del vehículo que habían quedado atrapadas

LA VERDAD Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Una mujer ha muerto y otra ha resultado gravemente herida este martes al colisionar una furgoneta contra un árbol en la RM-516 en Mula. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 12.42 horas alertando del siniestro vial en el que un vehículo se había salido de la carretera y había impactado contra un árbol. Además, los testigos indicaron que sus ocupantes estaban atrapadas en el interior de la furgoneta.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los servicios de emergencia no pudieron salvar a la conductora, que había muerto en el acto. La que ocupaba la plaza del copiloto fue rescatada por los bomberos, estabilizada por los sanitarios y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con lesiones muy graves.