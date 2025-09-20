Más de un millar de huertanos inundan de diversión el centro de Abarán

Jesús Yelo Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

El desfile de carrozas huertanas congregó este sábado en el centro de Abarán a más de 3.000 personas, mayoritariamente jóvenes. Con salida desde La Balconada, estuvo organizado por la Federación de Peñas Huertanas, que preside Joaquín Gómez, en colaboración con el Ayuntamiento. Más de mil huertanos ataviados con el atuendo pertinente desfilaron por las calles y plazas del municipio, llenando el recorrido de colorido y alegría y repartiendo juguetes, bocatines y refrescos. Participaron las peñas huertanas Coros y Danzas La cuadrilla de los caracoles, La Burrica de Parrales, La Norica, Que me quiten lo bailao, El Tío Jarico, Machetazo y al Capazo y Al Gordo y al Colorado, más la carroza municipal en la que viajaba la reina infantil de las fiestas, Lucía Moreno Cruz, y sus diez damas de honor. Entre las charangas que amenizaron el desfile, destacó 'No tenemos prisa'.

La fiesta huertana continuó en el parque municipal con la actuación de la orquesta Liverpool, instalándose allí un Punto Violeta para la denuncia de cualquier tipo de agresión sexista.

