La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria Cano posa con su tesis doctoral en una céntrica plaza de Bullas. Juan F. Robles

La memoria del bullense Cristóbal 'Caíllo' inspira la tesis de su nieta

El alzéhimer que sufrió su abuelo sirve de base a una profesora de la Universidad de Palma de Mallorca para su trabajo sobre envejecimiento

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:28

Comenta

Victoria Cano Sánchez (Alicante, 1994) mantiene un vínculo emotivo y familiar con Bullas, localidad natal de sus abuelos maternos. En este municipio pasaba los veranos ... cuando era una niña, compartiendo juegos y experiencias con sus primos bajo la atenta mirada de su abuelo Cristóbal, de la familia de 'Los Caíllos'. Tanto él como su abuela paterna, Adela, natural de la localidad jienense de Alcalá la Real, padecieron la enfermedad de Alzhéimer, lo que sirvió de inspiración para la investigación doctoral que Victoria ha llevado a cabo durante los últimos cinco años en la Universidad del País Vasco, cuyos resultados recogió en la tesis que defendió el pasado verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  8. 8

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona
  9. 9 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  10. 10

    José Hernández Navarro: «La Región ha sufrido mucho con el tomate de Marruecos; había 31 empresas y quedan 4»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La memoria del bullense Cristóbal 'Caíllo' inspira la tesis de su nieta

La memoria del bullense Cristóbal &#039;Caíllo&#039; inspira la tesis de su nieta