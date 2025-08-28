Máxima expectación en Pliego ante el inicio de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios El programa de actos, que arranca hoy viernes y se desarrolla hasta el 14 de septiembre, incluye numerosas actividades para que disfruten vecinos y visitantes

José Luis Piñero Jueves, 28 de agosto 2025, 23:49 Comenta Compartir

Las fiestas patronales de Pliego arrancan hoy viernes por la puerta grande con la tradicional noche de las gachasmigas, en la explanada del Cinto y una discomóvil con DJ Ripoll y DJ Beni. Mañana sábado, 30 de agosto, el patio del colegio acogerá el festival UrbanFestival (20.00 horas), con las actuaciones de Iberia Sumergida, tributo a Héroes del Silencio, así como de DJ Jayxme, Lorena lLnes, The Monkets, DJ Lara y DJ Jaro. Recordar que el recinto contará con un espacio con Food Trucks para recargar pilas y seguir con la fiesta.

El domingo, 31 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar del Mercadillo Artesanal ubicado en la Plaza Mayor (9.30 horas), mientras que a las 10.00 dará comienzo el Almuerzo Motero con la cerveza más fría. La mañana estará amenizada por Ferrocromo, mientras que por la tarde se podrá disfrutar de la magia de una de las bandas más icónicas del rock, U2B tributo a U2. Al mismo tiempo, DJ Gazebo recordará la mejor música de todos los tiempos. Ya por la noche (22.00 h) Facundo Pérez Rubio, subdirector general de Industria Alimentaria y Asociacionismo Agrario, procederá a dar lectura al Pregón de Fiestas en la plaza de la Ermita de la Virgen. La jornada finalizará con el espectáculo Rockodisea Sinfónica a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Remedios, que contará como invitados con los artistas del grupo A la Púa.

El lunes, 1 de septiembre, los más pequeños podrán disfrutar del Gran Encierro Infantil (18.00 h) con salida desde la Plaza de la Constitución. Emoción taurina con toros hinchables recorriendo las calles del pueblo entre risas y diversión.

El martes, 2 de septiembre, se disputará el campeonato de 3x3 y triples de baloncesto (17.00 h). Y por la noche, el parque de Las Cañadas acogerá la obra de teatro infantil 'La Granja de Bartolito' (22.00 h), un lugar lleno de vida y canciones donde el gallo Bartolito compartirá aventuras con otros animales como la vaca Lola, Pepe el loro, Percherón el caballo y Beto el lobo.

El miércoles, 3 de septiembre, los más atrevidos podrán disfrutar de una emocionante jornada de paintball (18.00 h). También se desarrollará un taller de manualidades para que los más pequeños disfruten de una tarde llena de color, imaginación y alegría con animadores, pintacaras y rincones creativos. Ya por la noche (22.00 h), el Jardín de la Glorieta acogerá el I Encuentro con la Hermandad de la Virgen de los Remedios, que presentará a su nueva junta directiva.

El 4 de septiembre se procederá a la inauguración de la feria y encendido de las luces (21.00 h), que dará paso a la Coronación e imposición de bandas a las Reinas de las Fiestas Patronales, Infantiles, Míster y Reina de la Edad de Oro. El broche de oro lo pondrá la actuación de la orquesta Diamante Show Band.

Así saltamos al viernes, 5 de septiembre, con el almuerzo de convivencia de los mayores (14.00 h). Ya por la tarde, actuación de Los Kaliqueños (18.00 h), que hará un recorrido por las principales bandas del panorama español, Fito & Fitipaldis, M-Clan, Celtas Cortos y un largo etcétera. Ese mismo día se celebrará la Noche de Nuestros Mayores (22.00 h) con homenaje a Juan Santiago Sánchez 'El Duque', que ha dedicado toda su vida a la agricultura pleguera. La jornada se cerrará con la actuación de Maribel Castillo (22.30 h) y la Orquesta Maxims (00.30 h).

El 6 de septiembre, Pliego acogerá la III Feria del Vino (12.00 horas) con la participación de bodegas de la D. O. de Bullas y Jumilla. Habrá una convivencia en la peña madridista (13.00 h), concierto de Cientocero y su tributo a Supersubmarina (18.00 h) y actuación de la Orquesta Evasión (00.30 h).

El 7 de septiembre se celebrará la tradicional pedida. La jornada se completará con la actuación del grupo Capitán Nemo (18.00 h) y la Orquesta Mónaco (00.30 h)

El día 8 es la festividad de la Patrona, la Virgen de los Remedios, que arrancará con la misa de rigor y finalizará con la solemne procesión con salida desde la iglesia de Santiago Apóstol. La Plaza Mayor acogerá la Fiesta del Pasodoble, mientras que por la tarde está programada la actuación del grupo Indiscretos (18.00 h). La jornada finalizará con espectáculo pirotécnico y actuación de la Orquesta Panther (00.30 h).

Entre los actos del 9 de septiembre destaca la actuación de Norte a Sur (12.30 h), la carrera de cintas en moto (17.00 h), la tradicional rifa de la Hermandad de los Remedios (18.30 h) y una gran traca de fin de fiestas.

Las fiestas se cerrarán oficialmente el domingo, 14 de septiembre, con una salida senderista por los montes de Pliego organizada por la asociación 'La Cabra Tira al Monte', la presentación de los equipos del A. D. Pliego (18.00 h), y la misa y traslado de la Patrona a su Ermita, con fuegos artificiales al paso por el Parque de las Cañadas.

Temas

Pliego