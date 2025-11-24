Licitan la mejora de la carretera que conecta Moratalla con Caravaca Una inversión regional de 1,3 millones prevé aumentar la seguridad en los tramos con más tráfico de la RM-715

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:40

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación las obras de refuerzo de la seguridad de la carretera RM-715, que une Moratalla con Caravaca de la Cruz y es utilizada por más de un millón de usuarios al año. El plazo de presentación de ofertas concluye el 15 de diciembre. Así lo anunció este lunes el consejero, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria. Y señaló que el proyecto supondrá una inversión superior a 1,3 millones de euros.

Esta iniciativa «responde al compromiso del Gobierno regional con la mejora de la red viaria del Noroeste», dijo. Y subrayó que «el objetivo de la actuación es garantizar un tránsito más seguro y cómodo para los usuarios, además de favorecer los movimientos locales y las conexiones con los núcleos rurales del entorno». «Actuaciones como esta no solo mejoran una carretera, sino que benefician a la calidad de vida de los vecinos, al reforzar la vertebración territorial e impulsar el desarrollo económico y social del municipio», insistió.

La obra, que abarcará los puntos con mayor intensidad de tráfico y mayor necesidad de adaptación del trazado, se ha diseñado en dos partes, informaron fuentes de la Comunidad. La primera se desarrollará en el tramo que concentra la mayor intensidad de tráfico, entre Moratalla y la intersección con la carretera RM-B36, situada en el punto kilométrico 6,300. Los conductores que se dirigen desde Caravaca de la Cruz hacia Moratalla se encuentran con una curva muy cerrada al final de una recta, lo que dificulta la visibilidad y la percepción de la intersección. Por ello, se mejorarán los radios de giro y los carriles de cambio de velocidad de acceso a la RM-B36, para que la conexión sea más segura y fluida.

La segunda parte del proyecto consiste en el acondicionamiento del trazado de una curva y contracurva de radios muy reducidos en el punto kilométrico 7,500, dentro del tramo entre la intersección de la RM-715 con la RM-B36 y la entrada a Moratalla. La intervención permitirá adaptar el trazado a los parámetros de una carretera convencional, eliminando un punto que actualmente condiciona la seguridad y la comodidad de la circulación.

Drenaje entre Benizar y Otos

También en Moratalla, la Consejería reforzará el drenaje en el proyecto de mejora de la carretera RM-B30, que conecta Benizar con Otos. Instalará una nueva estructura de gran capacidad, diseñada para mejorar el desagüe y prevenir incidencias en episodios de lluvia.

Esta intervención, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8, incluye el proceso de adquisición de los terrenos necesarios . El presupuesto de licitación asciende a 2,4 millones de euros. García Montoro aseguró que la Comunidad destina las inversiones necesarias «para mantener en óptimas condiciones la red regional de carreteras y reducir el riesgo de accidentes». Cifró el gasto de este año en más de 42,7 millones.