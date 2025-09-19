La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joaquín Hernández.

Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal

La secretaria general municipal también deberá comparecer ante un órgano de Molina que investiga presuntos delitos de falsedad y prevaricación

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:18

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, tiene en el horizonte una cita judicial. El tribunal de instancia número 5 de Molina de Segura ha llamado ... a declarar como querellado al regidor y a la secretaria general municipal, Laura Bastida, por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el juzgado admite a trámite la querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental que presentó un funcionario en calidad de acusación particular. Este asunto ya había sido trasmitido a la Fiscalía por el grupo popular.

