Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, tiene en el horizonte una cita judicial. El tribunal de instancia número 5 de Molina de Segura ha llamado ... a declarar como querellado al regidor y a la secretaria general municipal, Laura Bastida, por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el juzgado admite a trámite la querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental que presentó un funcionario en calidad de acusación particular. Este asunto ya había sido trasmitido a la Fiscalía por el grupo popular.

En su escrito, la instructora explica que los hechos descritos en la querella presentan características que hacen presumir la existencia de esos posibles delitos y especifica que no están aún determinadas ni las circunstancias de estos hechos ni las personas que en ellos han intervenido. Para arrojar luz al respecto, la jueza incoa diligencias previas y cita a declarar al querellante el próximo 27 de enero. Esa misma jornada deberán comparecer en el juzgado, como querellados, tanto el alcalde como la secretaria general municipal.

En la querella el denunciante sostiene que era jefe de servicio del área de urbanismo y que en 2021, al encontrarse de baja, recibió una notificación en la que se le comunicaba el nombramiento de otro profesional como jefe de la oficina técnica. Tras retomar su puesto, afirmó, no se le restituyó en el puesto y, tras una sucesión de recursos, la Justicia aceptó su petición para que se revocase ese nombramiento y se le concediese la plaza. El denunciante sostiene que el Ayuntamiento falseó documentos para sostener que ese puesto podía ser designado libremente por la alcaldía, concediendo el puesto al profesional en un nombramiento que tilda de «ilegal».

El Consistorio niega cualquier irregularidad

Fuentes municipales confirmaron a LA VERDAD que el Ayuntamiento recibió este jueves la notificación y que el abogado del Consistorio la está estudiando y valorando para conocer los detalles de la misma. En cualquier caso, estas mismas fuentes trasladaron «tranquilidad y normalidad» ya que, incidieron, este procedimiento «corresponde a la denuncia de un trabajador municipal por un asunto estrictamente laboral». Remarcaron que «no hay ningún tipo de irregularidad que pueda ser motivo de preocupación».