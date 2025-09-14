José Antonio Pascual, en su pregón: «El pueblo de Abarán nos necesita más que nunca» El médico hizo un llamamiento a sus vecinos, congregados en la plaza Vieja, para hacer grande el municipio «con cada pequeño gesto»

Jesús Yelo Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:44

La plaza Vieja de Abarán, abarrotada de gente, albergó el tradicional pregón de las fiestas en honor a San Cosme y San Damián y la Virgen del Oro, que corrió a cargo del médico José Antonio Pascual López, quien estuvo arropado por su familia, amigos y autoridades. Antes tuvo lugar la presentación de la Reina de las fiestas, Alejandra Cobarro, y sus damas de honor Irene Frías, Elia Garrido, África Molina y Rocío Puche, así como la Reina de la Segunda Juventud, María Rosa Guardiola, muy aplaudidas.

Tras ser presentado por Pedro Morente, que lo definió «como buen samaritano, abaranero militante y buena persona», el pregonero realizó un alegre recorrido por los recuerdos de su infancia durante las fiestas «un momento precioso de celebración tras una temporada de trabajo intensa, de exaltación de nuestros patronos y de cosas bonitas, divertidas y emotivas».

Pascual hizo un llamamiento a sus vecinos porque «hoy más que nunca, Abarán nos necesita, necesita que lo sintamos, que lo vivamos y que lo hagamos grande con cada pequeño gesto». Tras su intervención, el médico recibió del alcalde, Jesús Gómez, el escudo de oro.

Abarán