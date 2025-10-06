Inyección de 3,2 millones en Mula para la recuperación del patrimonio

El patrimonio histórico de Mula será el protagonista en la inversión de 3,2 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento del plan europeo ... para el desarrollo local (EDIL), aprobado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada. La subvención llegará a través de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña, que permitirá realizar en el municipio muleño obras y reformas por valor de 5,3 millones de euros (el Consistorio deberá poner el resto) para mejorar las infraestructuras municipales, el patrimonio cultural y para reforzar el atractivo de Mula como destino turístico.

En primer lugar, y tras lograr que el año pasado el inmueble pasara a manos municipales, los fondos permitirán actuar en el castillo de los Vélez, pudiendo llevar a cabo una primera restauración del mismo y la rehabilitación del entorno. Hasta ahora, el Consistorio había actuado sobre algunas murallas de la fortificación medieval, y también sobre los accesos. Sin embargo, Mula necesitaba fondos extra para poder acometer todo lo marcado en el plan director del castillo, que guiará la recuperación de este emblemático monumento.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, señala a LA VERDAD, que la intención es «conservar el castillo y ponerlo en valor». El presupuesto de partida para este enclave es de 2,8 millones de euros, que permitirán arreglar tanto las propias instalaciones como sus proximidades. La decisión final sobre qué funciones cumplirá todavía no está tomada, pero «este impulso económico es importante» para el castillo, remarca.

En segundo lugar, se llevará a cabo otra tarea de rehabilitación. En este caso, del edificio del Heredamiento de Aguas con la finalidad de convertirlo en un centro de interpretación histórica del uso del agua en la localidad. Este inmueble fue cedido por la Comunidad de Regantes de Mula al Ayuntamiento y la idea es invertir en torno a 580.000 euros.

Saneamiento y plazas

El Ayuntamiento pretende, a su vez, aprovechar la subvención que llega del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para acometer la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento del municipio, así como el pavimento en diversas calles y plazas de la ciudad. Con esta nueva subvención, incide el regidor, el Ayuntamiento de Mula se sitúa como el municipio de la Región de Murcia de menos de 20.000 habitantes que mayor cantidad de inversiones ha captado de las últimas partidas económicas otorgadas por los programas de la Comisión Europea.