Vista aérea del castillo de Mula. AYTO.

Inyección de 3,2 millones en Mula para la recuperación del patrimonio

Los fondos europeos irán destinados a la rehabilitación del castillo y del edificio del Heredamiento de Aguas

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:30

Comenta

El patrimonio histórico de Mula será el protagonista en la inversión de 3,2 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento del plan europeo ... para el desarrollo local (EDIL), aprobado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada. La subvención llegará a través de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña, que permitirá realizar en el municipio muleño obras y reformas por valor de 5,3 millones de euros (el Consistorio deberá poner el resto) para mejorar las infraestructuras municipales, el patrimonio cultural y para reforzar el atractivo de Mula como destino turístico.

