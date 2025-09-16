La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Intervienen en la restauración de más de 7 hectáreas de montes públicos de Calasparra

La actuación será en dos enclaves degradados pero con alto valor ecológico por su riqueza florística y su uso como refugio de fauna esteparia

LA VERDAD

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:17

La Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo un intervención para recuperar y mejorar el hábitat en dos montes públicos de Calasparra. En concreto, la actuación, enmarcada en el proyecto Spartaria y financiado por fondos europeos NextGenerationEU, restaurará 7,45 hectáreas en los montes 'Sierra y Serrata del Puerto' y 'Serrata y Cabezo Mulata', según detallaron desde esta Consejería. Se trata de un ecosistema singular del sureste ibérico, que presenta un alto valor ecológico por su riqueza florística y su función como refugio para fauna esteparia de interés comunitario.

En los montes seleccionados, el hábitat se encuentra actualmente en un estado degradado como consecuencia de diversos factores, entre los que destacan la proliferación de matorral arbustivo no característico, la presencia de especies exóticas invasoras y la pérdida progresiva de la estructura herbácea original.

Con el fin de revertir esta situación, se ha diseñado un plan de actuación selvícola que combina diferentes técnicas de restauración ecológica adaptadas a las características del terreno. Su presupuesto será de 43.900 euros.

