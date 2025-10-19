La Intervención municipal insta a subir impuestos y hacer otro Presupuesto en La Unión

La Intervención municipal ha instado al Ayuntamiento de La Unión a subir impuestos y a elaborar nuevos presupuestos en 2026. Por su parte, el gobierno ... local, que funciona con las cuentas de 2022, ha respondido que «no incrementará la presión fiscal».

Prorrogar los presupuestos municipales año tras año y, de este modo, «no adaptarse a la realidad económica», tiene consecuencias; la más importante, «incumplir la regla de gasto a la que obliga el Ministerio de Hacienda». Esto lleva a la necesidad «inmediata» de aprobar unas nuevas cuentas y actualizar las ordenanzas fiscales y tasas, asegura la Intervención municipal de La Unión en un informe sobre la liquidación del presupuesto de 2024, al que ha tenido acceso LA VERDAD.

El servicio municipal que fiscaliza la situación financiera del Consistorio recuerda que la corporación lleva sin aprobar las cuentas desde 2022, «lo que implica un desajuste entre el presupuesto en vigor que no se corresponde, en muchos casos, con las necesidades del municipio, lo que genera un elevado número de modificaciones de crédito iniciales (de 2022) para adaptar dicho presupuesto a la ejecución real». Pero el trastorno más importante es el incumplimiento de la regla de gasto, fijada en un 2,6% para 2024, pero que finalmente fue del 22,54%.

Como el Ayuntamiento tenía como límite 13.003.559 euros, una cantidad ligeramente superior respecto a las previsiones de ingresos y gastos de 2022, y la cantidad final fue de 15.934.835 euros –cifra más próxima al incremento real de ingresos corrientes y subvenciones recibidas por la Corporación en 2024, pero no reflejadas en un nuevo presupuesto–, «el porcentaje resultante está desfasado». Algo que la Intervención cree que ocasiona una «gestión menos eficiente» y contribuye directamente a «tensionar el límite del gasto».

La norma del Ministerio de Hacienda, recuerda la Intervención en su informe, obliga al Ayuntamiento a elaborar un plan económico financiero para 2025 y 2026, que deberá estar enviado antes del 30 de abril del año próximo. Además de nuevos presupuestos, la Intervención insta a incluir en ese documento un «saneamiento de obligaciones pendientes de pago por prescripción y la actualización de ordenanzas fiscales y tasas, que permitan planificar el gasto de manera más ajustada, evitar el recurso excesivo a modificaciones de crédito y garantizar el cumplimiento de la regla del gasto en ejercicios futuros».

El asunto que más preocupa al Gobierno local (PP y Vox) es el de un posible escenario de aumento de impuestos y tasas municipales, «pero no es imprescindible que el plan se base en eso», aseguró a LA VERDAD un portavoz del ejecutivo municipal.

Superávit de 1,4 millones

«Haremos unos presupuestos, pero no habrá en ellos más presión fiscal, porque ya hay bastante con la que proviene del gobierno de Sánchez», sostienen desde el ejecutivo del alcalde Joaquín Zapata. En 2024, «ha habido superávit de 1,4 millones de euros, así que no lo vamos a hacer (subir impuestos) porque el dinero lo tenemos y La Unión necesita muchas inversiones», agregó el portavoz.