Hospitalizado el conductor de un camión de gran tonelaje tras volcar en Bullas El aparatoso accidente obligó a cerrar un carril a la circulación, provocando retenciones en la RM-15

LA VERDAD Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:05 Comenta Compartir

El conductor de un camión de gran tonelaje, de 61 años de edad, resultó herido este miércoles al volcar cuando circulaba por la autovía RM-15, a su paso por el municipio de Bullas.

El aparatoso accidente, que tuvo lugar en el punto kilométrico 38, provocó un derrame de combustible y obligó a cerrar el carril derecho de la vía en dirección Mula, causando retenciones de más de un kilómetro en la zona.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, el herido consiguió salir de la cabina por sus propios medios, tras lo cual fue atendido por sanitarios del 061 y trasladado al hospital del Noroeste, en Caravaca de la Cruz. También fue necesaria la intervención de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) para realizar medidas de contención de combustible, limpieza de calzada y prevención, así como efectivos de la Guardia Civil y de mantenimiento de carreteras.