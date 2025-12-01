La historia y el patrimonio local de Abanilla se despliegan por el mundo con un proyecto pionero de IA La ruta 'Camino 3 de mayo' podrá recorrerse de manera digital desde cualquier dispositivo móvil

Claudio Caballero Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Abanilla y la Consejería de Turismo han presentado la nueva ruta 'Camino 3 de mayo', un proyecto pionero en la Región que ha permitido modernizar y digitalizar este recorrido emblemático vinculado a la Cruz de Mahoya, así como mejorar su accesibilidad y reforzar la difusión del patrimonio local en un momento clave de preparación para el Año Jubilar 2026.

Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención de 17.702 euros de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, a la que se suma una aportación municipal de 2.172 euros.

La herramienta moderniza la experiencia del visitante mediante contenidos digitales accesibles como audioguías multilingües, lengua de signos, lectura fácil, subtítulos y señalización inteligente, e incorpora un avatar creado con inteligencia artificial, algo que convierte esta ruta en un ejemplo regional de innovación turística. La inicitiva fue seleccionada como recurso ejemplo de inclusión en Fitur 2026, lo que reforzará la proyección cultural y turística de Abanilla a nivel nacional e internacional.

Un avatar del Comendador Juan de Cereceda y Carrascosa acompañará a los visitantes durante todo el recorrido

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, destacó que «con este proyecto aprovechamos la palanca del Año Jubilar para que el turismo de Abanilla salga de nuestro municipio y explicado por, quien mejor, que un personaje que fue parte importante de la historia como Juan de Cereceda y Carrascosa». Por su parte, la directora general de Competitividad, Eva Reverte, insistió en «la predisposición de Abanilla para hacer de todos y para todos este recurso turístico a través de esa ruta que recorre la Santísima Cruz como es el Camino 3 de mayo».

La ruta se ha diseñado como un recurso fundamental para el Año Jubilar, que celebrará cinco siglos de devoción al Lignum Crucis, custodiado en la Iglesia de San José. Además de ofrecer una interpretación accesible de la tradición de la Santa Cruz, el itinerario incluye explicaciones sobre cerca de veinte puntos históricos, culturales y devocionales, entre ellos la Iglesia de San José, la Capilla de la Santa Cruz, la Placeta del Paje y su escultura, la Casa Cabrera, el lavadero (el más antiguo en uso de la Región), la escalera del Sagrado Corazón, el Paseo de la Ermita, el paraje de Santa Ana y la ermita de Mahoya. Uno de los elementos más singulares del proyecto es la recreación, mediante IA, del Comendador Juan de Cereceda y Carrascosa, el Centauro de La Mancha, figura histórica ligada a la Orden de Calatrava y a Abanilla.

Este avatar guía al visitante a través del camino aportando contexto histórico y anécdotas documentadas, convirtiéndose en el hilo conductor de toda la experiencia. Durante el recorrido, el visitante puede acceder a miradores 360º, vídeos, explicaciones ampliadas y otros recursos accesibles desde el móvil.