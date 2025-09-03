Herido un motorista en un accidente con un vehículo en Lorquí
Ha sido trasladado al hospital Morales Meseguer
EP
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:26
Un motorista resultó herido este miércoles en un accidente contra un vehículo ocurrido en el término municipal de Lorquí, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El accidente sucedió en el kilómetro 430 de la carretera B-8, que une Lorquí con La Algaida. El herido ha sido trasladado al hospital Morales Meseguer.
