Herido un motorista en un accidente con un vehículo en Lorquí Ha sido trasladado al hospital Morales Meseguer

El hospital Morales Meseguer, en una imagen de archivo.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:26

Un motorista resultó herido este miércoles en un accidente contra un vehículo ocurrido en el término municipal de Lorquí, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente sucedió en el kilómetro 430 de la carretera B-8, que une Lorquí con La Algaida. El herido ha sido trasladado al hospital Morales Meseguer.