Los bomberos en el polígono El Saladar después del suceso. 112

Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar

El hombre, de 44 años, fue trasladado al Hospital Morales Meseguer de Murcia

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:51

Servicios de emergencia atendieron y trasladaron al hospital este lunes a un hombre de 44 años que ha resultado herido al caerle encima una viga desde un camión cuando estaba trabajando en una empresa del polígono industrial «El Saladar» de Lorquí.

El 112 recibía llamadas informando del accidente a las 08:57 horas. Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Como quiera que el accidentado no estaba atrapado, los bomberos no tuvieron que hacer rescate, si bien aseguraron el lugar para evitar la caída de más material. El accidentado fue estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital Morales Meseguer de Murcia con heridas graves. El incidente fue comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

