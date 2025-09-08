El Gobierno regional destina 85.000 euros para renovar equipos de la depuradora de Blanca La consejera Sara Rubira destaca la importancia de «seguir actualizando las instalaciones para que la Región sigua siendo líder en depuración y regeneración de agua»

El Gobierno regional ha invertido 84.720 euros en la renovación y mantenimiento de los equipos de depuración de agua de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Blanca. Se trata de una instalación que se construyó en el año 2001 y está diseñada para un caudal de 2.000 m3/día.

«La Región de Murcia es líder en Europa en depuración y regeneración de aguas, pero para seguir siéndolo sabemos que tenemos que seguir invirtiendo en la renovación y mejora de las infraestructuras existentes. Eso es lo que hemos hecho en Blanca, donde se han actualizado varios de los sistemas que se habían deteriorado por el uso a lo largo del tiempo», afirmó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

En concreto, se ha sustituido uno de los dos decantadores centrífugos de fango actuales, el cual se encontraba al final de su vida útil. Se ha instalado un nuevo equipo más eficiente que, funcionando en alternancia con el otro existente, garantiza la operatividad de la instalación en caso de avería de uno de los equipos y durante las paradas de mantenimiento.

«Con este tipo de actuaciones no solo se realiza el mantenimiento, también estamos mejorando los sistemas de tratamiento de aguas urbanas con sistemas más modernos y eficientes con los que seguir ofreciendo a los agricultores de la zona agua regenerada para su reutilización», indicó la consejera.

En la EDAR de Blanca se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación entre el que destaca la construcción de dos humedales artificiales experimentales para investigar y desarrollar sistemas de depuración de aguas residuales basados en la naturaleza, en el marco del proyecto europeo 'Aquacycle'.

Estas obras de mejora se suman a otras actuaciones realizadas en esta estación depuradora, con una inversión de más de 519.000 euros de la Comunidad. La consejera destacó entre ellas la inversión de más de 271.000 euros en la mejora de los bombeos de la EDAR con los que se ha conseguido que no se colapse el sistema de saneamiento en algunas zonas del municipio cuando se producían lluvias torrenciales.

La última de las inversiones realizadas se enmarca en un grupo de obras de renovación que también se están realizando en las EDAR de Albudeite, Alcantarilla, Calasparra, Mula y Pliego, en las que el Ejecutivo regional ha invertido 554.512 euros.