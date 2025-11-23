La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Marsilla
Obituario

Francisco Marsilla, un referente de la cultura

José Antonio Melgares Guerrero

José Antonio Melgares Guerrero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:24

Se marchó con dignidad, con el señorío que siempre le caracterizó, y en silencio, sin alarmar a nadie con su partida, tras una cruel y rápida enfermedad diagnosticada en los últimos días del pasado invierno. Natural de Bullas (1962), y discípulo de su tío el también profesor y canónigo de la S.I.C Lópe Pascual, estudió la carrera y se licenció en la Universidad de Murcia, obteniendo su primer destino docente en Córdoba (hasta 1998), desde donde regresó y donde ha permanecido hasta el final de su vida, como profesor titular de Paleografía y Ciencias y Técnicas Historiográficas en el departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Vocacionado por la docencia y la investigación, hizo su tesis doctoral sobre 'El Cabildo Capitular de la Diócesis de Cartagena en el S. XV. El escritorio capitular y la chancillería episcopal'. (1990), Como complemento del trabajo académico en el aula, se solía llevar a los alumnos a seminarios y jornadas en archivos nacionales; e incluso llegó a ofrecer su casa de Bullas a quienes participaban en los cursos de verano que él mismo organizaba y dirigía en la localidad del Noroeste.

De educación esmerada, creyente católico y exigente profesor, tenía en Bullas, su rincón preferido, que adaptó con gusto y respeto a la arquitectura vernácula, en previsión de un futuro que quería organizar allí al final de su vida laboral. En su haber científico quedan más de veinte publicaciones, en solitario o en colaboración con prestigiosos especialistas, decenas de artículos científicos y de divulgación, y un activo muro de facebook donde muy frecuentemente publicaba sus contactos con los alumnos, las actividades realizadas y las programadas a corto y medio plazo.

Cuando la enfermedad hizo presa en su cuerpo, comentaba irónicamente que le «había picado el bicho», en la confianza de superar la dolencia que lo llevó a la tumba, mientras, más que animado, prometía a los compañeros de departamento su asistencia a la comida de Navidad. Su temprana muerte, cuando «aún tanto quedaba por hacer», ha supuesto un duro golpe para la comunidad universitaria, para sus compañeros, discípulos y amigos, que le despedimos el pasado día 7 de noviembre en el tanatorio capitalino de Jesús de la capital.

