Las fiestas en honor de San Cosme y San Damián de Abarán ofrecerán más de 60 actos

Las fiestas patronales de Abarán, en honor de San Cosme y San Damián, traerán más de 60 actos a las calles y plazas del municipio a partir del próximo viernes 12 de septiembre, cuando arrancarán los festejos con el pregón que pronunciará en la plaza Vieja el médico José Antonio Pascual.

La actividad continuará el día siguiente con la celebración de la edición número 20 del festival Aza Rock, que tendrá lugar en el parque municipal. El domingo 14 la patrona de Abarán, la Virgen del Oro, protagonizará su tradicional bajada desde su santuario.

El doctor Joaquín Gómez presentará el libro El espíritu de El Chinarrillo en el parque Las Norias el lunes 15 a las 19.30 horas, y el jueves 18 será el chupinazo de las fiestas a cargo de la agrupación musical No tenemos prisa. Las coronaciones de las reinas infantil, juvenil y de la segunda juventud se celebrarán el viernes 19 en el parque municipal, y el desfile huertano será el sábado 20 (18 horas). Uno de los platos fuertes será el encuentro nacional de gigantes y cabezudos. Está programado para el domingo 21 (12 horas).

Actuaciones musicales

Las actuaciones musicales irán desde el espectáculo Noche de la canción española (23 de septiembre en la plaza de la Zarzuela) hasta el concierto de Funambulista el viernes 26, pasando por las actuaciones de la Agrupación Musical Santa Cecilia (26) y de No tenemos Prisa (27), ambas en el paseo de la Ermita, así como el concierto 500 Noches y el tributo a Melendi, que serán los días 27 y 28, respectivamente en el parque municipal.

