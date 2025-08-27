Doce conciertos, talleres, mercadillos y catas gastronómicas se darán cita en el festival 'slow' Murmullo en el Valle de Ricote Se celebrará durante cuatro fines de semana consecutivos, del 13 de septiembre al 5 de octubre

La consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, presentó este miércoles en el Auditorio de Ojós el primer festival 'slow' Murmullo, que se celebrará del 13 de septiembre al 5 de octubre en las localidades de Ricote, Ulea, Ojós y Villanueva.

La consejera estuvo acompañada por el director general del ITREM, Juan Francisco Martínez, y los alcaldes de Ojós, José Emilio Palazón; Ulea, Víctor López; Ricote, Rafael Guillamón, y de Villanueva, Jesús Viciana. Asimismo, se dieron cita el director del festival Alex Jiménez, y los concejales de Ulea, Lourdes González y Noelia González; y Miguel Carrillo y Luz Borreguero, de Villanueva.

«Todos necesitamos disfrutar de la música, gastronomía, talleres y rutas guiadas que podremos vivir en este festival muy especial y novedoso que ha venido para quedarse», declaró Carmen Conesa. Por su parte, el anfitrión del acto, el alcalde de Ojós, manifestó que «el Valle de Ricote es un referente turístico que no se ha explotado suficientemente y este festival va a ser un éxito».

«Murmulo», una iniciativa impulsada por el gobierno regional en colaboración con los Ayuntamientos de los cuatro pueblos, nace con el objetivo de consolidar el Valle de Ricote como un destino de referencia para el turismo Slow. El proyecto forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos ACD) Valle de Ricote, dotada con 3,3 millones de euros.

La programación incluye doce conciertos íntimos, tres cada fin de semana. Ulea acogerá los días 13 y 14 de septiembre al trino Calequi y Las Panteras cuya música propone un cóctel explosivo de estilos. También actuará Lewa, el proyecto musical de Elisabet Iglesias, artista almeriense formada como pianista que, acompañada por Aure Ortega al piano, y Roli y Luis Iglesias a la viola, ofrecerá un espectáculo que transita entre géneros y apela a la emoción y la introspección. Y cerrará Mujeres con Raíz, agrupación murciana formada por Carmen María Martínez y Mari Cruz Sánchez, que, junto a destacados músicos de raíz, presentarán un repertorio que rendirá homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana.

En Villanueva, los días 20 y 21 de septiembre se darán cita las catalanas Tarta Relena, dúo vocal que resignifica el repertorio de tradición oral del Mediterráneo. Y completará el fin de semana Mixtura, con un viaje musical a través del repertorio sefardí y tradicional murciano, y Julián Páez, con su propuesta «Poetas, flamencos y otros pretextos», que funde flamenco, poesía y canciones de autor.

El tercer fin de semana el festival recalará en Ojós los días 27 y 28 de septiembre. Verde Prato, proyecto de la artista vasca Ana Arsuaga, combinará tradición oral y electrónica. La gaditana Musgo ofrecerá un espectáculo lleno de simbolismo y referencias a la naturaleza. Y cerrará Almasala, proyecto liderado por Paloma Povedano, exintegrante de Ojós de Brujo, que fusiona flamenco, electrónica y ritmos globales.

Y el broche final llegará a Ricote los días 4 y 5 de octubre, con tres propuestas murcianas y manchegas que exploran nuevas formas de entender la música tradicional. Maestro Espada, dúo formado por los hermanos Hernández, renovará el folklore desde la electrónica; Karmento, artista revelación del neofolk, desplegará su universo emocional y narrativo inspirado en la identidad serrana; y el dúo Tomás García y Paco Frutos hará un viaje sonoro por las coplas tradicionales del Valle de Ricote, con guiños al poeta Vicente Medina.

