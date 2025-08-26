La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos en la empresa donde se declaró el incendio. CEIS

Extinguen un incendio declarado en una empresa de Bullas

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 10:08

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región apagaron durante la medianoche del lunes un incendio declarado en una empresa de Bullas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación y Emergencias.

El '1-1-2' recibió varias llamadas alertando del fuego, que se inició sobre las 21.04 horas bajo una tolva para el procesado de almendras. Los hechos tuvieron lugar en la carretera de La Copa, hasta donde se desplazaron unidades de la Policía Local, miembros de Protección Civil y efectivos del CEIS.

Tras la intervención de los servicios de emergencia, el incendio fue dado por extinguido alrededor de la medianoche, sin que se registraran heridos.

