Más de diez días con problemas de cobertura en Albudeite por la avería de una antena La incidencia se originó por la rotura de dos de los cables del trenzado que suministra electricidad a la torre de telecomunicaciones

Albudeite lleva ya más de diez días con problemas de cobertura móvil en todo el municipio debido a la avería en una antena de telecomunicaciones en el paraje de La Serreta. El Ayuntamiento informó este martes de que «continúa realizando todas las gestiones necesarias para que se repare lo antes posible la avería».

El problema se originó, según indica el Ayuntamiento, «por la rotura de dos de los cables del trenzado que suministra electricidad a la torre de telecomunicaciones, lo que ha provocado un deterioro significativo en la señal móvil y dificultades en las comunicaciones de los vecinos».

El Ayuntamiento «se puso en contacto con la compañía responsable del servicio para solicitar una actuación urgente. Hasta la fecha, la única medida adoptada por la empresa ha sido la instalación de un grupo electrógeno temporal, que permite mantener la antena operativa durante unas 15 horas, momento en el que debe volver a ponerse en marcha manualmente al quedarse sin servicio».

Ante la insuficiencia de esta solución provisional, «el Ayuntamiento ha trasladado una queja formal a Movistar y ha puesto la situación en conocimiento de la Consejería competente, insistiendo en la necesidad de una reparación definitiva y urgente».

El Ayuntamiento de Albudeite «lamenta las molestias que esta incidencia está ocasionando a los vecinos y reitera su compromiso de seguir reclamando a las administraciones y a la empresa operadora una solución inmediata que restablezca el servicio de telefonía móvil con normalidad en todo el término municipal».

